Недорогой тур? Новый год на Кипре? Поездка в Лапландию? Факты ICTV собрали самые дешевые и самые зрелищные туристические направления на любой вкус.

Новый год 2019 отличный повод отдохнуть от ежедневной суеты и отправится куда глаза глядят. Сейчас уже пора определиться и забронировать тур на праздники.

Новый год в Лапландии

Для любителей сказочного Нового года существует множество туров в Лапландию. Добраться туда можно на самолете или на автобусе. Как правило, средь главных развлечений: экскурсия на оленью ферму, зоопарк Рануа с арктическими животными, катание на собачьих упряжках, поездка к Полярному Кругу и, самое главное, встреча с Санта Клаусом.

Очень популярным местом является Санта-Парк. Там есть свой Главпочтамт, из которого вы можете отправить подарки близким. Они получат свои презенты с Лапландии со специальным штампом Полярного круга.

Кроме того, туроператоры предлагают поездки не только в Финляндию, но и тур странами Прибалтики. Как правило, цены на такие туры стартуют от $420 – $650 на 6 дней на одного человека. Стоимость поездки для семьи (2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет. – Ред.) обойдется в $1600. Стоимость тура зависит от того, где именно вы остановились: в Хельсинки, Рованиеми или Леви.

Учтите, что зачастую оплачивать входные билеты и экскурсии придется отдельно.

Билет в Санта-парк: €31 (взрослый. – Ред. ) и €25,5 (детям от 4 до 12 лет. – Ред .)

) и €25,5 (детям от 4 до 12 лет. – .) Оленья ферма: €21 (взрослый. – Ред. ) и €13 (детям от 4 до 14 лет. – Ред. )

) и €13 (детям от 4 до 14 лет. – ) Катание на собачьих упряжках: от €28 (взрослый. – Ред. ) €20 (детям от 4 до 12 лет. – Ред. )

) €20 (детям от 4 до 12 лет. – ) Фотография с Санта Клаусом: от €30

Сертификат о пересечении полярного круга: €5 (Зачастую туроператоры предоставляют его, как подарок. – Ред.).



Новый год в теплых краях

Если вы теплолюбивое создание и на новогодние праздники хотите немного погреться на солнышке вместо игр в снежно, то Египет, ОАЕ или Кипр ждут вас.

Горячие туры в Египет стартуют от $250. Стоимость путевки обычно зависит от отеля, в котором вам захочется остановиться. Средняя цена за путевку на 7 дней – $450. В стоимость, как правило, входят: питание, трансфер, страховка, проживание, перелет.

Средняя температура в декабре – январе: вода +21-25 °C, воздух днем + 23-27 °C, воздух ночью + 14-17 °C.

Новый год на Кипре обойдется от €290. Кипр – это средиземноморский остров, который находится в статусе курорта круглый год. К слову, новогодние празднования на острове стартуют с 23 декабря – киприоты хоть и православные, но их главным зимним праздником считается Рождество 25 декабря, а привычный для нас Новый год 1 января обычно особенно пышно празднуют туристы и кипрские славяне, которые постоянно там проживают.

Отдых в ОАЭ достаточно дорогое удовольствие. Однако, если подготовится заранее и проанализировать большинство предложений туроператоров, то можно найти горячие туры – от $350 – $500 за 5-6 дней.

Температура воздуха в ОАЭ +23 – +26°С, воды +20 – +23°С, но если вам захочется поиграть в снежки, то добро пожаловать на горнолыжный курорт Ski Dubai.

Кроме торговых центров, сафари и отеля, в январе можно посетить торговый фестиваль или фестиваль верблюдов.

К слову, ранее Факты ICTV собрали для вас главные советы касательно нарядов на Новый год, которые помогут вам задобрить символ 2019 года.

Фото: unsplash.