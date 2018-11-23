Сегодня, 23 ноября, исполняется 110 лет со дня рождения детского писателя украинского происхождения Николая Носова – автора произведений о Незнайке. Компания Google посвятила ему дудл.

В видеоролике Google Николай Носов изображен рядом со своим знаменитым персонажем Незнайкой.

Кстати, Незнайка был выдан сразу на русском и украинском языках.

Сам Николай Носов родился в 1908 году в Киеве, он писал только на русском.

На украинский язык его Незнайку перевел Федор Макивчук.

Носов начал писать для детей еще в 20 лет, а слава пришла к нему уже после Второй мировой войны.

Трилогия о приключениях Незнайки – самое известные произведение Николая Носова.

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Напомним, 25 октября Google посвятил анимированный дудл дню рождения выдающегося китайско-американского художника Тайруса Вонга.

Фото, видео: Doodle Celebration Today