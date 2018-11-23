Главная елка страны на Новый год 2019 будет увешана уникальными гирляндами. Что известно о новогодней елке в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Праздничная атмосфера будет царить на Софиевской и Контрактовой площади Киева.

Именно там зажгутся новогодние елки и обустроят зимние городки с различными развлечениями и фотозонами.

Проект Folk Ukraine, который является организатором оформления, рассказал, что на елке на Новый год 2019 будут уникальные гирлянды, которые будут около 10 км в длину и весить 10 тонн.

– Они излучают холодный белый и флэш — мерцающий — свет. Такие мощные светодиодные фонарики даже в Европе еще не применялись, так что у нас их покажут впервые. А елочные игрушки подобрали в виде кристаллов — серебристые и ближе к белому холодному свету, – рассказал Фактам организатор Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

Кроме того, от отметил, что елка будет ниже той, которая была в прошлом году, ведь главное – качество, а не рекорд высоты. Вечнозеленая должна быть не выше 27 метров.

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Как будет выглядеть главная елка страны на Новый год 2019 / 7 фотографий

Напомним, на Новый год в Киеве изменят график работы пассажирского транспорта.

Фото: folkukraine, Факты