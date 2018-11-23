Мы собрали известных холостяков по всему миру и создали ТЕСТ, который покажет, кто из завидных мужчин подошел бы вам больше всего.

Они зарабатывают миллионы, по ним сохнут тысячи женщин, но свое сердце они так никому и не открыли.

Факты ICTV субъективно собрали 7 завидных холостяков современности.

Перед тем, как узнать интересные факты о них, предлагаем пройти небольшой ТЕСТ, который покажет, кто из мужчин был бы хорошей парой для вас.



Усэйн Болт

Усэйн Болт многими почитается как величайший спринтер всех времен.

И это не удивительно, ведь Болту принадлежат три последних мировых рекорда в беге на 100 м, причем первый из них он установил 9 лет назад.

Вместе со славой приходят и спонсоры. Благодаря рекламным контрактам с такими брендами, как Puma, шампанское Mumm, Advil и другими.

Интересный факт: Через собственный фонд Болт перечисляет средства на благотворительные цели, оказывая поддержку и старой школе на Ямайке, которую он когда-то закончил.

Сейчас Болт ушел из легкой атлетики и подумывает заняться футболом.

Читайте: С беговой дорожки в дортмундскую Боруссию – Усэйн Болт уходит в футбол

Его доходы, по сведениям журнала Forbes, в 2016 году достигли $34 млн, что поставило его на 88-е место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

Илон Маск

Илон Маск — предприниматель-звезда 21 века. На счету достаточно молодого и амбициозного Маска ряд интернет-проектов и самые, пожалуй, громкие физические проекты: SpaceX, Tesla и Hyperloop.

Интересный факт: Илон стал председателем правления благотворительного фонда Musk Foundation. В январе 2015 года фонд пожертвовал 10 млн долларов для Института будущего человечества на исследования контроля над искусственным интеллектом.

Про него говорят разное, но достоверно известно, что он хочет вывести человечество в космос, открыв эпоху космического туризма; основать первые колонии на Марсе; свести на нет грязную автомобильную промышленность, предложив качественные электромобили и доставлять людей от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско за 30 минут на скорости 1500 км/ч.

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Джеймс Франко

Он талантливый актер, режиссер, сценарист, продюсер и художник. Этот список можно продолжать и дальше, а вот с личной жизнью все странно.

Интересный факт: У Джеймса есть разрешение на пилотирование самолета. Для роли в фильме Эскадрилья Лафайет Франко взял несколько уроков у профессиональных летчиков. После съемок фильма полеты так увлекли актера, что он продолжил обучаться, и через три месяца получил лицензию на пилотирование

С 2006 по 2011 годы Джеймс Франко находился в отношениях с актрисой Ана О`Райли. Затем встречался с актрисой и моделью Агнесс Дейн. Пока он – не женат!

Леонардо Ди Каприо

Ну кто, как не Лео? Голливудский актер “повстречал” моделей со всего мира, но никак не может остепенится.

Он серьезен в своей социальной деятельности, но очень распущен, если дело касается личной жизни.

Интерестный факт: Леонардо Ди Каприо – посол мира ООН по вопросам изменения климата. Он создал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который занимается защитой видов животных и их мест обитания, находящихся под угрозой исчезновения.

Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Эрин Хитертон, Тони Гаррн – это короткий список любовных “побед” оскароносного актера. Та, кто завоюет сердце Ди Каприо, точно войдет в историю.

Читайте: Леонардо Ди Каприо – 44: все женщины звезды Голливуда

Серхио Агуэро

Аргентинский футболист. Серхио попал в список Forbes за 2016 год как самый высокооплачиваемый футболист мира. Его годовой доход оценивается в $24 млн, не считая гонораров за съемки в рекламе.

Интересный факт: Будущая звезда футбола родился в многодетной и бедной семье, поэтому с детства мечтал выбраться из нищеты, преступности и грязи. Все дни он проводил на футбольном поле, уже в 15 лет Серхио сравнивали с легендарным Ромарио Фария.

Говорят, Серхио очень горячий и темпераментный парень, у него потрясающая фигура и харизматичное лицо.

В 2009 году он женился на дочери Диего Марадоны, Джанинне, но в 2013 году брак распался, так что мы по праву можем считать его самым сексуальным холостяком-футболистом.

Джаред Лето

Самый что ни на есть загадочный персонаж в нашем списке. Как можно так отлично выглядеть в 45 лет – загадка для всех.

Интересный факт: Джаред Лето — вегетарианец, популяризирующий искуственный мех.

Джаред может перевоплотится в любую роль и справится с ней безукоризненно.

Актер и музыкант группы 30 seconds to Mars избалован женским вниманием и кажется, что он никогда не остепенится. У него были короткие романы со Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдсей Лохан и многими моделями.

Иошикацу Танака

Йошикацу Танака — основатель и геренальный директор японской компании Gree, специализирующейся на играх и социальных сетях.

Интересный факт: Танака вошел в список самых молодых миллиардеров в области информационных технологий. Его собственный капитал составляет 1,14 млрд.

Секрет успеха Танаки заключался не только в необычности идеи – социальные сети существовали в Японии и до него; Йошикацу смог довольно быстро выделиться на фоне конкурентов – в том числе и довольно влиятельных игроков вроде Mixi и DeNA – благодаря ориентации на мобильные игры и созданию партнерских программ с рядом крупных Интернет-провайдеров.

Напомним, кто лучше решает сложные задачи – мужчины или женщины.