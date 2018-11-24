Сегодня лучше отдохнуть и заняться беззаботными вещами.
Гороскоп на сегодня, 24 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.
В этот день можно провести время на природе, заняться своим хобби или творчеством.
При возможности, стоит уединиться, побыть в тишине и заняться любимым делом. Также можно обустроить дом, создав в нем уют и сделав перестановку.
Желательно воздержаться от массовых социальных контактов, но можно провести время в кругу близких.
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День не способствует принятию серьезных решений. Кроме того, стоит избегать конфликтных ситуаций.
Благоприятным сегодня считается начало путешествий, поездок и стрижка волос.
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