Сегодня лучше отдохнуть и заняться беззаботными вещами.

Гороскоп на сегодня, 24 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В этот день можно провести время на природе, заняться своим хобби или творчеством.

При возможности, стоит уединиться, побыть в тишине и заняться любимым делом. Также можно обустроить дом, создав в нем уют и сделав перестановку.

Желательно воздержаться от массовых социальных контактов, но можно провести время в кругу близких.

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День не способствует принятию серьезных решений. Кроме того, стоит избегать конфликтных ситуаций.

Благоприятным сегодня считается начало путешествий, поездок и стрижка волос.

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