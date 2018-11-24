Факты ICTV собрали самые желаемые и востребованные подарки на Новый год, которые понравятся вашему ребенку.

Новый год 2019 уже достаточно скоро поэтому пора задуматься, что вы положите по елку своему ребенку.

Подарок ребенку от 1 года до 5 лет

Для мальчиков на Новый год хорошим подарком будет набор юного мастера. В таком возрасте дети часто подражают взрослым и если ребенок видел отца за работой с инструментами, то ему тоже захочется, что-то починить.

Девочки тоже любят подражать мам. Им должно быть интересно оказаться на собственной игрушечной кухне. Такие наборы продаются в любых магазинах игрушек. Еще можно подарить коляску для кукол.

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Также в таком возрасте дети начинают выражать определенные способности и интересы. Будет отлично положить ребенку под елку музыкальный инструмент: игрушечную гитару, синтезатор или мелофон.

Как девочка, так и мальчик захочет иметь свой домик. Детские палатки бывают различных форм: вигвама или замка.

Кроме того, можете купить конструктор с крупными деталями. Сейчас производители предлагают большой ассортимент экологических наборов из дерева, а также 3D – пазлов. Ярким презентом для вашего чада будет магнитный мольберт или доска для рисования.

Подарок для детей от 5 до 10

Мальчики будут в восторге, да и девочки тоже, от железной дороги или автотрека. Однако не экономьте на такой вещи. Если игрушка будет не качественной, то она может травмировать ребенка.

Также мальчики начинают интересоваться разными профессиями. Чаще всего они играют в полицейских, спецагентов или супергероев. Поэтому отличной идеей будет подарить ребенку костюм или набор для этих игр. Еще можете подарить игрушечные рации для того, чтобы малыш себя почувствовал себя настоящим полицейским.

Девочки тоже уже начинают познавать мир и у них появляются мечты о том, кем они станут, когда вырастут. Например, набор врача под елкой понравится большинству маленьких барышень. Куклы и множество аксессуаров для них отличная идея для подарка.

Подарок от 10 до 15 лет

В этом возрасте дети начинают себя определять, как личности со своими интересами и предпочтениями. Чтобы угодить вы должны знать чем живет ваше чадо. Например купите билеты на концерт его любимого исполнителя или оплатите поездку на матч любимой команды по футболу.

Если ваш ребенок занимается спортом, то можете подарить инвентарь или фитнес-браслет.

Все подростки в восторге от модных гаджетов. Это может быть гиброскутер, наушники, смартфон или игровая консоль. Особено в этом списке можно выделить VR – шлемы (Очки виртуальной реальности. – Ред.).

Ранее Факты ICTV писали, что подарить маме на Новый год 2019.

Фото: dreamstime.