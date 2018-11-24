Куда поехать на Рождество 2019? Факты ICTV расскажут о недорогих рождественских турах.

Самым популярным туристическим направлением в Украине на Рождество являются Карпаты и Львов. Скучать там точно не придется: горнолыжные курорты, этнические экскурсии и развлечения, мастер-классы по изготовлению сувениров, местная кухня и алкоголь, экскурсия в резиденцию Святого Николая и много другого.

Кроме того, есть возможность насладится особой атмосферой на фестивалях колядок.

Сейчас стоимость туров стартует от 4 тыс. грн за 7 дней на одного человека. Цена зависит от многих факторов: географическое положение базы, уровня номера и количества включенных в стоимость путевки развлечений.

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Также многие туроператоры предлагают отдых на 4 дня, его стоимость стартует от 3 тыс. грн.

В стоимость обычно включено трансферы, питание, страховка и услуги сопровождающего, который часто выполняет роль экскурсовода.

Одними из самых популярных направлений в Карпатах являются: Яремче, Буковель, Драгобрат, Коломыя.

Добраться до нужного места не сложно, обычно туроператоры организовываю трансферы от Ивано-Франковска или Львова.

Также в Карпатах огромной популярностью пользуются групповые туры. Как правило, это поездка сразу по нескольким местам, разных базах отдыха, дабы за один тур посетить значительную часть Карпат. Например тур Киев – Ивано-Франковск – Косов – Криворивня – Шешоры – Пистынь – Верховина – Буковель – Яремче – Коломыя – Киев обойдется вам в 3,5 тыс. грн за 7 дней.

К слову, ранее Факты ICTV собрали для вас главные советы касательно нарядов на Новый год, которые помогут вам задобрить символ 2019 года.

Фото: Dreamstime.com