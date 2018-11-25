Весьма подходящее время для избавления от всего вредного, ненужного, лишнего.

Гороскоп на сегодня, 25 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

В целом день располагает к активности. Можно отказаться от старых привычек, вещей, которых давно хочется избавиться, но никак не получалось раньше. Вполне вероятно, что будет тянуть на деструктивные действия, именно эту энергию хорошо направить на разрушение вещей, которые мешают. Разрешить что-то скрытое глубоко внутреннее, доставляющее проблемы так же есть возможность начать изменять в лучшую сторону.

Сегодня желательно употреблять здоровую и полезную еду, возможности меньше химикатов и интоксикаций. С детьми могут возникать сложности, недопонимание. Сейчас что-то объяснять и доказывать может быть весьма сложным, можно не достучаться. Несколько дней лучше наблюдать за происходящим и стараться поддерживать их. Крупные финансовые вопросы так же лучше отложить на попозже.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений.

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