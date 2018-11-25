PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Подарунок батькам на Новий рік: як здивувати найрідніших людей/

Подарок родителям на Новый год: как удивить самых родных людей

Что подарить родителям на Новый год 2019? Факты ICTV предлагают идеи подарков для самых близких людей.

Подарунки на Новий рік

Что подарить родителям на Новый год 2019, чтобы сюрприз получился и приятным, и незабываемым.

Все просто на самом деле. Родители будут просто счастливы, если вся семья соберется и встретит этот праздник вместе, особенно, если вы живете далеко и редко встречаетесь.

А любой материальный подарок станет всего лишь маленьким приложением к основному и самому ценному дару – вашей любви, привязанности и вниманию, которые вы готовы дарить маме и папе каждый день, а не раз в году.

Фото: pixabay.com

Пока они есть, мы остаемся детьми. Хочется, чтобы родители прожили как можно дольше. Именно в этом подсказка, что можно подарить. Подумайте, как еще облегчить им быт, укрепить здоровье и разнообразить досуг.

В городе с бытом проще, но если ваши родители живут в сельской местности или на даче – вариантов для подарка гораздо больше. Может они сами давно мечтали о современной стиральной машине, пылесосе, или, скажем, об электрической снегоуборочной машине. Да, махать лопатой, когда снега по самые окна, в их возрасте уже тяжело.

 Фото: Ekaterina Sheredeko/Dreamstime.com

Если вы хотите позаботится о здоровье самых родных людей, купите путевку в санаторий, в дом отдыха или путешествие. Но помните при этом – чем старше родители, тем сложнее им отрываться от родных мест.

Ноутбук в пакете с интернетом. Научиться пользоваться всемирной паутиной никогда не поздно. В начале страшно, а потом очень интересно. И полезно – больше общения с вами и не только, и счета можно оплатить, не выходя из дому.

Если речь идет о досуге, предложите родителям билеты в театр, на концерт любимого певца или же на кинопремьеру. Афиша на Новый год богата разнообразными мероприятиями.

Читайте: Новый год 2019: креативные поделки своими руками

Напомним, что подарить маме на Новый год.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка