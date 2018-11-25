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Продолжает падать: курс биткоина опустился ниже $4 тыс.

Курс самой популярной криптовалюты биткоин продолжает падать и уже опустился ниже $4 тыс.

Падение курса криптовалюты биткоин продолжается и сейчас он составляет около $3,7 тыс., сообщает CoinMarketCap.

Всего за сутки самые популярные цифровые деньги в мире потеряли 13,5% от своей стоимости. Такой низкий показатель цены на криптовалюту не наблюдался с сентября 2017 года.

За неделю цена биткоина упала на 30% ($1,7 тыс.). Также становятся дешевле и другие криптовалюты.

В связи с этой тенденцией капитализация рынка снизилась до $120 млрд. За последнюю неделю падение составило $62 млрд.

Читайте: Найдена связь между биткоинами и глобальным потеплением

К слову, правительство готово обеспечить госрегулирование оборота криптовалют в Украине.

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