Курс самой популярной криптовалюты биткоин продолжает падать и уже опустился ниже $4 тыс.
Падение курса криптовалюты биткоин продолжается и сейчас он составляет около $3,7 тыс., сообщает CoinMarketCap.
Всего за сутки самые популярные цифровые деньги в мире потеряли 13,5% от своей стоимости. Такой низкий показатель цены на криптовалюту не наблюдался с сентября 2017 года.
За неделю цена биткоина упала на 30% ($1,7 тыс.). Также становятся дешевле и другие криптовалюты.
В связи с этой тенденцией капитализация рынка снизилась до $120 млрд. За последнюю неделю падение составило $62 млрд.
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К слову, правительство готово обеспечить госрегулирование оборота криптовалют в Украине.
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