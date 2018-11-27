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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 27 листопада/

Гороскоп на сегодня, 27 ноября

День располагает к активности. Хорошо заниматься физическими нагрузками.

Гороскоп на сегодня, 27 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Есть склонность к преодолению препятствий, главное чтобы они были реальными, а не надуманными.

Могут возникать трения в отношениях с партнерами, но доказывание правоты, скорее всего, ни к чему не приведет — каждый останется при своем. Коммуникации вряд ли пройдут успешно, важные сделки и финансовые операции лучше отложить примерно до конца недели.

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Сегодня особенное внимание стоит обратить на состояние нервной системы, нужно себя поддержать.

Желательно качественно и своевременно питаться.

Любые согревающие процедуры помогут стабилизироваться.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год желтой земляной свиньи для всех знаков зодиака.

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