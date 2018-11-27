Рождественский пост у православных христиан всегда начинается 28 ноября и завершается 7 января Рождеством Христовым. Что и когда можно есть – в календаре питания на каждый день от Фактов ICTV.

В 2018 году Рождественский пост начнется в среду. Обратите также внимание, что в последние дни поста – со 2 по 6 января – нельзя употреблять рыбу, даже в субботу и воскресенье.

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Рождественский пост 2018-2019 распределяется на три этапа

Первый этап – с 28 ноября по 19 декабря:

28 ноября. Сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без растительного масла).

29 ноября. Горячая пища с растительным маслом и рыба.

30 ноября. Сухоядение.

1 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

2 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, вино.

3 декабря. Горячая растительная пища без масла.

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Разрешается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.

5 декабря. День сухоядения.

6 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба.

7 декабря. Сухоядение.

8 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

9 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, вино.

10 декабря. Горячая пища растительного происхождения без масла.

11 декабря. Растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.

12 декабря. День сухоядения.

13 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба.

14 декабря. Сухоядение.

15 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

16 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, вино.

17 декабря. Любая растительная пища без масла.

18 декабря. Растительная пища с добавлением масла и рыба.

19 декабря – День Николая Чудотворца. Сухоядение.

Второй этап – с 20 декабря по 1 января:

20 декабря. Растительная пища с растительным маслом.

21 декабря. Сухоядение.

22 декабря. Горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

23 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.

24 декабря. Горячая растительная пища без масла.

25 декабря. Растительная пища с растительным маслом.

26 декабря. Сухоядение.

27 декабря. Растительная пища с растительным маслом.

28 декабря. Сухоядение.

29 декабря. Горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

30 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.

31 декабря. Горячая растительная пища без масла.

1 января – Новый год. Приготовленная на растительном масле растительная пища.

Третий этап – со 2 по 6 января:

2 января. Сухоядение.

3 января. Горячая пища без масла.

4 января. Сухоядение.

5 января. Горячая пища с растительным маслом.

6 января – Сочельник. До первой звезды нельзя есть ничего. На столе должны быть хоть и песни, но праздничные блюда: кутья, рыба, компот и различные овощные блюда.

Факты ICTV писали о том, когда и что можно есть в Рождественский пост.

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