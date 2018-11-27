Рождественский пост у православных христиан всегда начинается 28 ноября и завершается 7 января Рождеством Христовым. Что и когда можно есть – в календаре питания на каждый день от Фактов ICTV.
В 2018 году Рождественский пост начнется в среду. Обратите также внимание, что в последние дни поста – со 2 по 6 января – нельзя употреблять рыбу, даже в субботу и воскресенье.
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Рождественский пост 2018-2019 распределяется на три этапа
Первый этап – с 28 ноября по 19 декабря:
28 ноября. Сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без растительного масла).
29 ноября. Горячая пища с растительным маслом и рыба.
30 ноября. Сухоядение.
1 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.
2 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, вино.
3 декабря. Горячая растительная пища без масла.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Разрешается рыба, горячая пища, растительное масло и вино.
5 декабря. День сухоядения.
6 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба.
7 декабря. Сухоядение.
8 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.
9 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, вино.
10 декабря. Горячая пища растительного происхождения без масла.
11 декабря. Растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.
12 декабря. День сухоядения.
13 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба.
14 декабря. Сухоядение.
15 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.
16 декабря. Горячая пища с маслом и рыба, вино.
17 декабря. Любая растительная пища без масла.
18 декабря. Растительная пища с добавлением масла и рыба.
19 декабря – День Николая Чудотворца. Сухоядение.
Второй этап – с 20 декабря по 1 января:
20 декабря. Растительная пища с растительным маслом.
21 декабря. Сухоядение.
22 декабря. Горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.
23 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.
24 декабря. Горячая растительная пища без масла.
25 декабря. Растительная пища с растительным маслом.
26 декабря. Сухоядение.
27 декабря. Растительная пища с растительным маслом.
28 декабря. Сухоядение.
29 декабря. Горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.
30 декабря. Горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.
31 декабря. Горячая растительная пища без масла.
1 января – Новый год. Приготовленная на растительном масле растительная пища.
Третий этап – со 2 по 6 января:
2 января. Сухоядение.
3 января. Горячая пища без масла.
4 января. Сухоядение.
5 января. Горячая пища с растительным маслом.
6 января – Сочельник. До первой звезды нельзя есть ничего. На столе должны быть хоть и песни, но праздничные блюда: кутья, рыба, компот и различные овощные блюда.
Факты ICTV писали о том, когда и что можно есть в Рождественский пост.
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