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Робот NASA успешно высадился на Марсе

Аппарат InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса.

Марс

NASA сообщило в Twitter, что автоматическая межпланетная станция InSight успешно приземлилась на поверхность Марса и начала передавать сигнал.

Аппарат разработан для того, чтобы ученые смогли лучше изучить структуру Красной планеты.

Во время посадки InSight двигался со скоростью 20 тыс. км/ч и начал тормозить примерно в 125 км от поверхности планеты, постепенно снижая свою скорость до 8 км/ч.

Об успешности высадки свидетельствует и первое фото, которое в NASA опубликовали после посадки аппарата.

 

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К слову, летом 2019 компания SpaceX может начать испытания нового космического корабля.

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