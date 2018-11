NASA сообщило в Twitter, что автоматическая межпланетная станция InSight успешно приземлилась на поверхность Марса и начала передавать сигнал.

Аппарат разработан для того, чтобы ученые смогли лучше изучить структуру Красной планеты.

Во время посадки InSight двигался со скоростью 20 тыс. км/ч и начал тормозить примерно в 125 км от поверхности планеты, постепенно снижая свою скорость до 8 км/ч.

Об успешности высадки свидетельствует и первое фото, которое в NASA опубликовали после посадки аппарата.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) 26 ноября 2018 г.