Факты ICTV собрали несколько советов, как при первой встрече со сноубордом не ударить лицом в снег.

Если вы решили попробовать свои силы на сноуборде, то приготовьтесь к тому, что первые два дня 70% вашего времени вы будете падать, есть снег и отчаянно махать руками, пытаясь устоять.

Именно поэтому, первый и самый важный совет – инструктор. Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы облегчить свои страдания. Дело пойдет значительно легче, если рядом будет компетентный человек. Он не только поможет встать на борд, но и не даст вам взять некачественное снаряжение в прокате.

Кроме инструктора на помощь могут прийти опытные знакомые, с которыми вы приехали на отдых. Конечно, если такие есть в вашей компании.

Тем не менее, если по определенным обстоятельствам не получается обратиться к профессионалу, то вот вам моя подборка советов, которая точно никому не помешает.

Снаряжение и одежда

Как ни странно, правильно выбранный сноуборд – это уже значительная часть успеха. Он должен подходить вам по росту, доска должна быть достаточно жесткая (для начала лучше брать средней жесткости) и хорошо наполированна воском, то есть она должна без проблем скользить по снегу. Как правило, с этим всем помогают разобраться непосредственно в центре проката.

Конечно, предварительно нужно запастись специальной одеждой. Куртка и штаны должны отталкивать влагу. Поэтому, джинсы и спортивки – точно не вариант. К тому же, они слишком тонкие, и каждое свое падение вы будете чувствовать их недостатки.

Следует учитывать и тот факт, что на подъемниках бывает довольно прохладно, а при спуске резко становится жарко. Поэтому, термобелье – неплохой вариант.

Обязательно захватите с собой две пары перчаток: те, которые не намокнут от снега и обычные. А также вам не помешает маска и шлем.

Дистанционная подготовка

У неподготовленного человека достаточно быстро устают ноги, ведь мышцы не привыкли к такой нагрузке. Вам постоянно необходимо держать баланс, тормозить, прыгать с бордом, крутиться, и, конечно, это все не так просто.

Но решить эту проблему (по крайней мере частично) помогут простые упражнения на икрах: приседания, выпады, подъем тяжести ногами. И даже если вы просто будете ходить постоянно по лестнице, то эффект не заставит себя ждать.

Неплохо было бы также посмотреть несколько видеоуроков. Так вам удастся понять основные принципы работы со сноубордом, и уже не будет так страшно.

На самом деле, довольно много людей скептически настроены к такому роду подготовки, ведь считают, что пока дело дойдет до практики, то все забудется. Не забудется. Если выбрать довольно толковое видео, то можно выделить из него достаточное количество информации, чтобы, хотя бы, избежать типичных ошибок.

Как по мне, то я бы рекомендовала пересмотреть уроки Ильи Косяченко – международного инструктора по сноуборду.

Практика

И вот вы уже на склоне со сноубордом в руках. С чего начать?

Прежде всего, определите какая нога у вас ведущая, то есть, та, которой удобнее стоять вперед. В зависимости от этого вы уже будете понимать, каким образом нужно стоять на склоне.

Далее можно становиться на борд. На ровной поверхности. Попробуйте покрутиться с ним, попрыгать, просто подвигаться, чтобы почувствовать доску и понять, какие действия можно делать, а какие нет.

Научитесь падать. Как и в любом спорте, умение правильно упасть убережет вас от лишнего травматизма. Попробуйте все варианты, чтобы потом, на скорости, было значительно легче сориентироваться.

Если вы хотите снять сноуборд, то кладите его креплениями вниз, ведь, в противном случае, больше вы его можете не увидеть. Особенно, если делаете это прямо на склоне.

Не идите сразу на сложную трассу. Поднимитесь пешком на несколько метров вверх и попробуйте съехать. Через некоторое время можете увеличивать расстояние. Работайте над техникой торможения. Для того, чтобы остановиться, переместите вес тела на заднюю ногу, а для того, чтобы набрать скорость – на переднюю. Для торможения так же можно использовать канты (заднюю или переднюю сторону доски).

Не забывайте о том, что вы не одни. Основная проблема начинающих сноубордистов в том, что они занимают половину трассы, пытаясь встегнуться в борд. Поэтому, если вы видите, что кроме вас там есть еще куча людей, то лучше отъедет в сторону.

Также, не пытайтесь забрать с собой весь снег. Имейте в виду, если вы ездите только перпендикулярно склону, а не параллельно, то сноуборд счесывает значительный слой снега.

Не спешите на бугель. Бугель – подъемник, на котором нужно ехать стоя. По сути, это рычаг, который тянет вас на гору, в то время как вы стоите на борде. Вам нужно удерживать равновесие и стараться не свернуть с дорожки. Поэтому, если вы еще не уверенный пользователь персонального транспорта, то лучше потратить немного больше времени и подняться на обычных кресельных подъемниках.

И напоследок. Будьте внимательны. Следите за всем, что происходит вокруг вас. Не съезжайте с маршрута и не стесняйтесь попросить о помощи. Помните о том, что на трассах работают спасатели. И, самое главное, если есть возможность – воспользуйтесь услугами инструктора.

Надеюсь, ваше обучение пройдет быстро и безболезненно. Удачи!

Анастасия Дячкина

Фото: Drago-brat.com

Видео: Slenergy Extreme