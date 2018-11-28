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45 метрів! У Німеччині встановили найбільшу у світі ялинку

У місті Дортмунд (Німеччина) встановили найбільшу різдвяну ялинку, висота якої становить 45 м.

У місті Дортмунд (Німеччина) встановили різдвяну ялинку висотою 45 метрів. Вона стала найбільшим святковим деревом на планеті, повідомляє Deutsche Welle.

Монтаж різдвяного дерева тривав чотири тижні. Ялинку створили з 1,7 тис. дерев, які були спеціально вирощені на лісових господарствах.

Прикрасили конструкцію й чималою кількістю святкових ліхтариків та іграшок (загалом – 48 тис.).

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Цього року різдво у Німеччині святкують з чималим розмахом. У столиці країни також поставили досить велику різдвяну ялинку, висота якої складає 24 м.

До слова, у Києві головна новорічна ялинка України з’явиться 19 грудня на Софійській площі.

Фото: Stadt Dortmund

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