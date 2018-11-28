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Факти / Lifestyle / А як же безвіз? Чи вплине воєнний стан на подорожі/

А как же безвиз? Повлияет ли военное положение на путешествия

Во время военного положения граждане Украины могут путешествовать без ограничений.

Выезд из страны во время военного положения не ограничивается.

Если вы уже собрались сдавать свои билеты и подняли панику из-за того, что ваш отпуск испорчен, то keep calm и продолжайте упаковывать вещи в путешествие.

Введение военного положения никоим образом не отобразиться на безвизовом режиме для украинцев.

Петр Порошенко подчеркнул, что это никак не повлияет на пересечении границ Украины.

В украинских аэропортах также подтвердили, что изменений в работе или графике не будет.

Что касается Укрзализныци, там тоже заявили, что на график поездов военное положение не повлияет.

Единственное, кому стоит переживать, это россиянам, которые захотят въехать в нашу страну.

Например, только 26 ноября не пустили в Украину порядка 70 граждан РФ.

Напомним, Украина усилила контроль на границах.

ФотоErik Odiin / Unsplash

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