Во время военного положения граждане Украины могут путешествовать без ограничений.

Выезд из страны во время военного положения не ограничивается.

Если вы уже собрались сдавать свои билеты и подняли панику из-за того, что ваш отпуск испорчен, то keep calm и продолжайте упаковывать вещи в путешествие.

Введение военного положения никоим образом не отобразиться на безвизовом режиме для украинцев.

Петр Порошенко подчеркнул, что это никак не повлияет на пересечении границ Украины.

В украинских аэропортах также подтвердили, что изменений в работе или графике не будет.

Что касается Укрзализныци, там тоже заявили, что на график поездов военное положение не повлияет.

Единственное, кому стоит переживать, это россиянам, которые захотят въехать в нашу страну.

Например, только 26 ноября не пустили в Украину порядка 70 граждан РФ.

Напомним, Украина усилила контроль на границах.

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