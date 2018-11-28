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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 28 листопада/

Гороскоп на сегодня, 28 ноября

На сегодня не рекомендуются важные начинания. Энергии дня больше способствуют деструктивному мышлению и действиям.

Гороскоп на сегодня, 28 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Сегодня возможна тяга к ссорам, конфликтам. Если пойти на поводу у зацикленности на себе и своих ощущениях, потакать только своим желаниям и потребностям, это может принести горькие плоды в будущем.

Энергию хорошо направить на борьбу со своими слабостями. Посмотреть открыто, честно на происходящее вокруг, признать реальное положение вещей.

Сегодня можно посвятить время учебе. Если будет происходить что-то мистическое и загадочное — не стоит сбрасывать это со счетов, лучше обратить внимание и учесть. Если как-то проявится информация о черной магии, то лучше пройти мимо.

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Неблагоприятно: стрижка волос, начало поездок и путешествий.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год желтой земляной свиньи для всех знаков зодиака.

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