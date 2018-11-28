В преддверии Нового года нет ничего лучше, чем закутаться в теплый плед с теплой кружкой горячего шоколада и смотреть по телевизору фильмы, навевающие праздничное настроение.

Еще лет тридцать назад в моде были телевизоры, которые настраивались с помощью грубого словца и удара по корпусу. Благо, с того времени техника шагнула далеко вперед и теперь габаритного лампового “дедулю” заменили мониторы, о которых ранее мы и не мечтали. Чего только стоит сама передача изображения, звука и не расшатанная вечным настраиванием каналов, нервная система.

Также не стоит забыть и о диаметрах экрана. На сегодняшний день их представлено огромное множество. Это и портативные экраны, которые мы часто встречаем в салонах маршрутных такси, и телевизоры довольно солидных размеров. Вот, например, повесил себе такой монитор на стену, окружил себя колонками и сразу создается впечатление, что ты находишься не дома, а в кинотеатре.

А самое главное, что рядом нет жующего попкорн соседа, который, вдобавок, комментирует каждую сцену фильма вместо суфлера. Согласитесь, о чем можно еще мечтать, когда у тебя есть подобный телевизор. Одним только видом он добавляет солидности своему владельцу.

Немаловажным плюсом в современных телеящиках является то, что они оснащены различными программами: таймеры сна, включения и выключения, защита от детей, телетекст, запись видеофрагментов и т.д. Одной из самых полезных опций стоит считать именно наличие в телевизоре Smart-TV. Именно она позволяет подключать устройство к интернету.

Если так подумать, то данная фишка превращает телевизор в компьютер. Вот вам современные технологии, которые при симбиозе двух устройств позволяют сэкономить людям.

Как по мне, в выборе надежного и качественного телевизора стоит обратиться к сайту Е-Katalog. Именно там представлены самые популярные модели плазменных, жидкокристаллических (LCD) и LED мониторов по ценам производителей.

На сайте также имеются специальные фильтры, с помощью которых можно сортировать технику по интересующим вас параметрам и видеообзоры. А доходчивые описания системных характеристик товара поймут даже пожилые люди.