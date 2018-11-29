7 января православные всего мира будут праздновать Рождество.

Куда пойти на Рождество подскажет афиша, в которой собраны мероприятия для детей и взрослых.

Читайте: Куда пойти с ребенком на День Святого Николая

Факты ICTV подобрали лучшие события Киева, куда можно сходить на праздник.

Куда пойти с детьми на Рождество 2019:

Казки ON/OFFLINE

Отель Козацкий

7 января, 11.00 та 13.00

Билеты: 200-500 грн

Купить билеты можно тут

Могучий Интернет придумывает план – стереть сказки всех файлов этого мира. Если ему удастся собрать части Большого Роутера, которые разбросаны в разных сторонах мира, тогда все сказочное исчезнет навсегда, а дети станут марионетками плохого Интернета.

В помощники он берет Супер Воров – Грю из Прихвостней и Гагу с Монстер Хай, которые будут воплощать коварный план.

Мальчик Даниил, Котигорошко, Змей Горыныч помешают осуществить задуманное. Герои придут на помощь Деду Морозу и Снегурочке.

Волшебник Изумрудного города

Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки

7 января, 10.00 та 13.00

Билеты: 20-200 грн

Купить билеты можно тут

Волшебник Изумрудного города – одна из самых ярких сказок мировой детской литературы.

История маленькой девочки Элли, которая путешествует с песиком Тотошкой, не оставит никого равнодушным. Здесь она не только найдет новых друзей – Страшилы, Дровосека и Льва, но и поможет осуществить их самые заветные желания.

Интерактивное музыкальное представление больших ростовых кукол – популярных мульт-персонажей.

Новогодние приключения Линдзяго на планете принцесс

Fairmont Grand Hotel Kyiv

7 января, 11.00

Билеты: 160-560 грн

Купить билеты можно тут

Птичка Ред на безлюдной планете знакомится с принцессой троллей Розочкой, пони Пинки Пай, участвующих в конкурсе на звание Принцессы планеты Домино, проведенном феей Винкс-Блум.

Но им грозит опасность – от монстра Серпентина принцесс спасают Ліндзяго.

В ходе программы зрители принимают активное участие. Они не только окунутся в фантастический мир безлюдной планеты, но смогут напрямую участвовать в освобождении принцесс.

Ліндзяги научат ребят боевому искусству, а у девушек будет возможность пройти обучение в школе принцесс.

Также дети получат необходимую информацию о возможных опасностях, о путях их преодоления и необходимости определенных действий, что бы избежать чрезвычайных происшествий.

Ребятам напомнят о правилах поведения на дороге и правила противопожарной безопасности. Обучение пройдет весело и непринужденно.

Семь добрых дел Святого Николая

Новый украинский театр

7 января, 10.30, 11.00, 13.00, 17.00

Билеты: 200 грн

Купить билеты можно тут

Святой Николай уже спешит на встречу с детьми и их родителями! Он как всегда принесет чудеса и подарки, но не просто так…

Далеко не все хорошо себя вели в прошлом году, и теперь чтобы получить подарок, непослушным детям вместе с героями сказки придется лично выполнить семь добрых дел. А те, кто слушался, смогут пополнить свой список добрых дел.

Новогодняя цирковая программа Капли Живой Воды

Цирк

7 января, сеансы в 10.00, 13.00, 16.00

Билеты: 100-550 грн

Купить билеты можно тут

Главная цирковая Елка страны приглашает детей с семьями зажечь яркие огоньки, загадать желание и встретить новый 2019 год.

В этом году подготовили масштабное европейское шоу, которое объединило в себе синтез света, волшебных мелодий, игривых фонтанов и лучшие цирковые номера.

Белоснежка. Новогодняя история

Центральный Дом Художника

7 января, сеансы в 11.00 и 13.00

Билеты: 100-350 грн

Купить билеты можно тут

Перед спектаклем детей ждет анимация и игры у елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. После зрителям покажут представление по мотивам известной сказки братьев Гримм. Всех ждет проникновенная история, музыкальные номера, настоящие поединки на рыцарских мечах и дерзкие каскадерские номера.

Белоснежка — это девочка, которую мачеха выгнала из дома за ее красоту и хотела отравить. Однако искреннее сердце главной героини помогло преодолеть злые чары и найти любовь.

Новый год на ВДНХ

С 8 декабря до 10 марта

ВДНХ, ул.Академика Глушкова,1

Вход на территорию парка — свободный

Самый большой парк зимних развлечений столицы Зимняя страна на ВДНХ в этом году будет работать и в новогоднюю ночь!

Что может быть лучше, чем встретить Новый год с друзьями возле большой праздничной елки, а потом начать его первые часы на сияющем катке или катаясь на горках?

Празднование Нового года в Зимней стране подарит хорошее настроение и веселые развлечения.

Афиша на Рождество 2019:

Рождественские грезы

7 января, 19.00

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки

Билеты: 30 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Под Новый год или в канун Рождества случаются разные чудеса. Герой спектакля шел в одну квартиру на свидание, а попал в другую. Хозяева квартиры — старая дева и ее больная мать, которая смирилась с мыслью, что доживает последние дни.

Дочь читает матери английского классика Чарльза Диккенса, и обе они мечтают о чем-то призрачном, романтическом, сентиментальном, таком, что только может быть в романах. Но в действительности этого нет…

Счастье может прийти в дом каждого, стоит только захотеть. Необходимо иметь силы бороться за него, и проявить твердость духа и решительность характера.

Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт Щедрик

7 января, 19.00

Национальный дворец искусств Украина

Билеты: 150 – 1150 грн

Купить билеты можно тут

В рамках концерта Олег Скрипка исполнит рождественские песни в сопровождении НАОНИ.

Сотрудничество артиста и оркестра длится более двух лет. За это время их совместные выступления завоевали большую армию поклонников по всей Украине.

Пизанская башня

7 января, 19.00

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки

Билеты: 90 грн

Купить билеты можно тут

Спектакль является взаимной исповедью мужа и жены на тему совместной двадцатой годовщины жизни.

Многое меняется во взглядах, диктуя другие критерии поведения. Оба исполнителя доводят своих героев до такого финала, искренне и правдиво.

Ранее Факты ICTV подготовили большой список мероприятий для детей на Новый год.