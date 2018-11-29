Сегодняшний день хорошо подойдет для творчества.

Гороскоп на сегодня, 29 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День хорошо подойдет для обучения, исследований, познания чего-то нового.

Вещи, связанные с историей семьи, сегодня будут удаваться намного проще. Лучше заняться делами, требующими консервативного подхода. Новаторство может столкнуться с препятствиями.

День не способствует медицинским исследованиям, анализам, потому результаты могут быть искажены.

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Неблагоприятным сегодня считается надевание новой одежды и украшений, брать или давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.