Первые выходные зимы принесут киевлянам много интересных мероприятий.
Вечеринка Promin’. Modeselektor, автограф-сессия Тилля Линдеманна, выступление исландского музыканта Hogni, джазовый вечер с Алексеем Коганом и концерт группы Скрябин — все это ждет киевлян уже в эти выходные.
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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.
Lindemann Messer
30 ноября, 17.00
Галерея современного искусства ЦЕХ
Стоимость: 950 грн
Купить билеты можно тут
В Киеве состоится автограф-сессия Тилля Линдеманна в рамках тура Messer.
Вокалист группы Rammstein Линдеманн – человек многих талантов.
В рамках книжно-музыкального тура выступит в Киеве с концертом авторского проекта Lindemann и представит свой поэтический сборник Messer.
Hogni – Live!
30 ноября, 19.00
Дом звукозаписи Украинского радио
Стоимость: 350 – 1050 грн
Купить билеты можно тут
В последний день осени в Киев приедет исландский певец и композитор Högni. Экс-участник GusGus и фронтмен инди-группы Hjaltalín представит в Киеве сольный альбом Two Trains. На сцену он выйдет вместе со струнным квартетом.
Джаз для взрослых с Алексеем Коганом
30 ноября, 20.00
Caribbean Club
Стоимость: 180 – 850 грн
Купить билеты можно тут
Джаз для взрослых — любимое шоу среди поклонников джаза и творчества Алексея Когана. Вместе с талантливыми джазовыми музыкантами на сцену эксклюзивная часть Jazz-show
Джаз для взрослых – танцевальные перформансы шоу-балета NC-17. Их чувственные и оригинальные выступления не оставляют никого равнодушным, дополняя известные и любимые композиции.
Скрябин
1 декабря, 19.00
Дворец искусств КПИ
Стоимость: 220 – 630 грн
Купить билеты можно тут
Свой юбилей Андрей Кузьменко, один из самых любимых и важных исполнителей независимой Украины, должен был отпраздновать 17 августа 2018 года. Однако трагическая авария по дороге домой оборвала жизнь музыканта. Это произошло почти три года назад, в феврале 2015, но сколько бы времени не прошло, Кузьма будет жить среди нас, пока живут его песни.
И 1 декабря друзья и коллеги Андрея приглашают всех в киевский Дворец Культуры КПИ, где состоится концерт с программой из любимых песен группы Скрябин.
Promin’. Modeselektor
1 декабря, 22.00
Киностудия
Стоимость: 1000 грн
Купить билеты можно тут
Серия вечеринок Promin’ продолжается! После впечатляющего выступления новоорлеанского электронного дуэта Telefon Tel-Aviv и выступления немецкого музыканта Apparat, организаторы собираются познакомить гостей события с берлинскими диджеями Modeselektor.
Вместе музыканты выпускают собственные альбомы и подкасты, разрушая границы электронной музыки. Поэтому нет сомнения, что эта вечеринка станет настоящим открытием для ценителей уникального звучания.
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