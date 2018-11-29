Первые выходные зимы принесут киевлянам много интересных мероприятий.

Вечеринка Promin’. Modeselektor, автограф-сессия Тилля Линдеманна, выступление исландского музыканта Hogni, джазовый вечер с Алексеем Коганом и концерт группы Скрябин — все это ждет киевлян уже в эти выходные.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Lindemann Messer

30 ноября, 17.00

Галерея современного искусства ЦЕХ

Стоимость: 950 грн

Купить билеты можно тут

В Киеве состоится автограф-сессия Тилля Линдеманна в рамках тура Messer.

Вокалист группы Rammstein Линдеманн – человек многих талантов.

В рамках книжно-музыкального тура выступит в Киеве с концертом авторского проекта Lindemann и представит свой поэтический сборник Messer.

Hogni – Live!

30 ноября, 19.00

Дом звукозаписи Украинского радио

Стоимость: 350 – 1050 грн

Купить билеты можно тут

В последний день осени в Киев приедет исландский певец и композитор Högni. Экс-участник GusGus и фронтмен инди-группы Hjaltalín представит в Киеве сольный альбом Two Trains. На сцену он выйдет вместе со струнным квартетом.

Джаз для взрослых с Алексеем Коганом

30 ноября, 20.00

Caribbean Club

Стоимость: 180 – 850 грн

Купить билеты можно тут

Джаз для взрослых — любимое шоу среди поклонников джаза и творчества Алексея Когана. Вместе с талантливыми джазовыми музыкантами на сцену эксклюзивная часть Jazz-show

Джаз для взрослых – танцевальные перформансы шоу-балета NC-17. Их чувственные и оригинальные выступления не оставляют никого равнодушным, дополняя известные и любимые композиции.

Скрябин

1 декабря, 19.00

Дворец искусств КПИ

Стоимость: 220 – 630 грн

Купить билеты можно тут

Свой юбилей Андрей Кузьменко, один из самых любимых и важных исполнителей независимой Украины, должен был отпраздновать 17 августа 2018 года. Однако трагическая авария по дороге домой оборвала жизнь музыканта. Это произошло почти три года назад, в феврале 2015, но сколько бы времени не прошло, Кузьма будет жить среди нас, пока живут его песни.

И 1 декабря друзья и коллеги Андрея приглашают всех в киевский Дворец Культуры КПИ, где состоится концерт с программой из любимых песен группы Скрябин.

Promin’. Modeselektor

1 декабря, 22.00

Киностудия

Стоимость: 1000 грн

Купить билеты можно тут

Серия вечеринок Promin’ продолжается! После впечатляющего выступления новоорлеанского электронного дуэта Telefon Tel-Aviv и выступления немецкого музыканта Apparat, организаторы собираются познакомить гостей события с берлинскими диджеями Modeselektor.

Вместе музыканты выпускают собственные альбомы и подкасты, разрушая границы электронной музыки. Поэтому нет сомнения, что эта вечеринка станет настоящим открытием для ценителей уникального звучания.

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