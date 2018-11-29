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Как апгрейднули новые модели IQOS: IQOS 3 и IQOS 3 Multi (ИНФОГРАФИКА)

В Киеве презентовали новые модели IQOS 3 и IQOS 3 Multi. Посмотрим, что это за IQOS, чем новые модели отличаются от предыдущих и стоят ли они своих денег.

IQOS – это устройство для нагревания табака. Эта технология разработана специально для курильщиков, чтобы снизить риски для здоровья и сделать привычку более гигиеничной. В IQOS табак нагревается, а не горит. Благодаря этому пользователь не вдыхает вредные продукты горения, потому что их попросту нет. Суммарно количество выделяемых вредных веществ сокращается на 90% по сравнению с обычными сигаретами. Вместе с горением исчезают также дым, пепел и неприятный запах.

8 главных апгрейдов в новых моделях IQOS 3 и IQOS 3 Multi vs IQOS 2.4+:

  1. Усовершенствовали дизайн: сглаженные углы, приятное на ощупь покрытие, 4 премиальных цвета – белый, черный, синий и золотой.
  2. В монолитном девайсе IQOS 3 Multi появилась возможность использовать до 10 стиков подряд без перерывов на подзарядку.
  3. Обе модели заряжаются на 15% быстрее предыдущей, а срок жизни аккумулятора увеличили вдвое (с 7300 до 14600 циклов подзарядки).
  4. Внедрена система Protect Plus, которая защищает устройство и делает корпус ударостойким.
  5. Крышка теперь открывается вбок и фиксируется магнитными креплениями вместо механических – это предотвращает случайные поломки.
  6. Для IQOS 3 разработали самый маленький держатель из всех, что были ранее. Кстати, теперь его можно вставлять в устройство любой стороной.
  7. Чтобы было интуитивно понятно, как пользоваться IQOS даже новичку, минимизировали количество кнопок и индикаторов на устройстве. Теперь все просто!
  8. Расширенный ассортимент аксессуаров позволяет создать 576 цветовых комбинаций для IQOS. Цветные колпачки, чехлы, боковые панели, роллы, органайзеры – все, чего только душа пожелает!

Продажи новых моделей стартуют 1 декабря на официальном сайте iqos.ua и в брендовых магазинах IQOS Space. Заявленные цены: IQOS 3 – 3499 грн, IQOS 3 Multi – 3099 грн.

Ранее Факты ICTV писали, что экспертный совет администрации по контролю за продуктами питания и медицинскими препаратами США (US Food and Drug Administration) подтвердил, что система нагревания табака выделяет значительно меньше вредных веществ, по сравнению с традиционными сигаретами.

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