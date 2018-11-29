Доска, крепления, обувь – как не растеряться в таком разнообразии? Факты ICTV собрали для вас полезные советы, как самостоятельно выбрать сноуборд.

Если вы решили обзавестись собственным сноубордом, то впереди вас ждет сложный и долгий путь подбора качественного снаряжения.

Поэтому, чтобы немного облегчить вам дело, предлагаю воспользоваться этим пособием.

Как выбрать доску

Здесь нужно обращать внимание на такие характеристики, как: длина доски, жесткость, форма, прогиб и, конечно, собственные пожелания относительно внешнего вида. Но это уже последний этап.

Для начала стоит отобрать те доски, которые подходят вам по росту. Оптимальный вариант для начинающих – средняя длина.

Собственно, как это определить? Нужно поставить доску перед собой и посмотреть до какого уровня она достает. Если это расстоянию от подбородка до кончика носа, то такая доска вам подходит. Короткий борд будет ограничивать ваши движения, а со слишком длинным можно и не справиться.

Прогиб

Далее переходим к разновидности сноубордов за прогибом. Ведь именно от этого параметра зависит то, как доска будет вести себя на склоне. Для того, чтобы увидеть прогиб доски, нужно поставить ее на пол и посмотреть сверху вниз на ребро.

Существует четыре основных вида прогибов на сноубордах. Первый – Classic – вид, который наиболее удачно подходит для начинающих благодаря своей универсальности.

У доски с таким прогибом загнутый нос и хвост сноуборда, а его средняя часть от передней к задней ноги изогнутая вверх, поднятая над поверхностью. На такой доске можно выполнять угодно: от простого катания на склоне к спортивным дисциплинам.

Следующий вид – Банан – обратный прогиб. У подобного сноуборда нос и хвост загнутые вверх, а середина изогнута вниз, то есть в сторону земли. Такая доска лучше подходит для тех, кто является сторонником различных трюков и прыжков с трамплина. Но на ней трудно ездить на большой скорости и делать повороты.

Третий вид – Rocker или Zero. По сути, у такой доски прогиба нет. У нее немного загнуты нос и хвост, а вся основа идет по одной линии, сталкиваясь с поверхностью. Такой сноуборд подойдет вам, если вы хотите кататься по перилам или различным препятствиям. На нем будет не удобно просто кататься по снегу, крутиться и делать другие элементы.

И, последний, достаточно новый, вид – Hybrid. Он включает в себя элементы и техники Банана и Classic. Кроме загнутых носа и хвоста, такая доска имеет несколько прогибов: вверх-вниз-вверх. Данный сноуборд подойдет для тех, кто чувствует себя уверенно, стоя на доске, ведь четко выполняет все ваши команды, в том числе, и неправильные.

В зависимости от источников, название могут немного отличаться.

Форма

Переходим к разновидности сноубордов по форме, то есть по расположению креплений относительно центра доски. Форма доски влияет на скорость и управляемость сноуборда.

Существуют две основные формы сноуборда: Directional и Twin-type.

Доска первой формы лучше подходит для тех, кто планирует кататься на высокой скорости и делать крутые повороты. Ее отличие в том, что она имеет более длинный нос доски по отношению к креплениям и короткий хвост.

Хочу заметить, что на данной доске желательно кататься только ведущей ногой вперед, ведь при сильном нажатии сноуборд врежется в снег и перевернет вас.

Доска формы Twin-type имеет одинаковую длину носа и хвоста доски крепления. Она подойдет вам, если вы являетесь поклонником фристайла.

Ширина

Сноуборды делятся на обычные и широкие: Wide и не-Wide.

Широкую доску следует выбрать тем, кто имеет большой размер ноги, потому что, в противном случае, произойдет так, что носок и пятка будут сильно выпирать.

Также такая доска подходит для катания на мягком снегу, который на самом деле не так часто встречается.

Во всех других случаях обычная доска – то, что надо.

Жесткость

Жесткость сноуборда определяется по шкале от 1 до 10, где один – очень мягкий. Для начинающих лучше выбрать уровень жесткости от трех до пяти. Мягкие сноуборды простят вам незначительные ошибки и помогут лучше удержать равновесие. Жесткая доска позволит разогнаться до значительно большей скорости.

Как определить? Очень просто – нужно упереть сноуборд под углом в ногу, чтобы он не откатывался, и нажать рукой в ​​район нижнего крепления (а не на середину). В этот момент прекрасно видно, как ведет себя центр, нос и хвост сноуборда.

Как выбрать обувь

Для начала лучше все же выбрать обувь, а уже потом искать под него крепления, которые идеально подойдут.

Как и в любой обуви, главное, чтобы нога чувствовала себя комфортно. Вы не сможете нормально кататься, если вам что-то давит.

Основной критерий, на который нужно обратить внимание при выборе – жесткость. Так же, как и с доской, шкала проходит от одного до десяти. И, опять же, для начинающих лучше не брать обувь больше пятого уровня жесткости.

Помните, если вы покупаете слишком дешевую обувь, то есть шанс, что она изготовлена из некачественного материала и не имеет таких функций, как влагостойкость.

Как выбрать крепления

Как ни странно, главная характеристика при выборе креплений – жесткость.

Выбирайте мягкие крепления. Они подходят как для начинающих, так и для тех, кто давно стоит на борде. Жесткие крепления больше подойдут для спортивного катания.

По способу крепления на ноге выделяют три основных вида: Step in, Flow и Classic.

Step in – те, которые не имеют никаких ремешков или иных креплений. Кроме того, на основе есть специальные защелки. Все, что нужно, чтобы закрепить ногу – поставить ее и защелкнуть. Подобная система используется на лыжах. Она прекрасно подходит для тех, кому лень лишний раз нагибаться. Но, если во время езды между креплением и ногой застрянет снег, то существует высокая вероятность того, что крепления расщелкнутся.

Classic – крепления, которые фиксируют ботинок ремнями в нижней и в верхней части. Их преимущества в том, что они самые надежные и с ними довольно легко справиться новичку.

Крепления Flow застегиваются ремнями, а ботинок при этом попадает в крепление путем отбрасывания вниз задней стенки. Такой вид встречается довольно редко.

На каждом креплении можно регулировать размер и угол наклона ноги.

Для того, чтобы лучше разобраться в системе выбора обуви и креплений, предлагаю снова обратиться к видеоурокам.

Если вы только начинаете свой путь в сноубординге, то вам нужны:

Доска средней длины

Классический изгиб (Camber) с мягким уровнем жесткости

Неширокая доска формы Directional

Мягкая и качественная обувь

Классические крепления

И, последний совет. Если вы хотите привлекать к себе внимание на склоне, то выбирайте яркий комплект.

Анастасия Дячкина

Фото: Спортмастер, SportSpirit, Head, Karpaty.love, USA – for.me