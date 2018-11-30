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Факти / Lifestyle / 34 тис. штрафу або в’язниця: як купити легальну новорічну ялинку та ціни/

34 тыс. штрафа или тюрьма: как купить легальную новогоднюю елку и цены

Купить новогоднюю елку можно без наценки в государственных лесхозах, которые начали реализацию новогодних деревьев.

Купить елку уже можно в государственных лесохозяйственных предприятиях. Во-первых, это дешевле, чем на “черных рынках” и более гуманно к природе.

Где и за сколько купить елку

В этом году лесники планируют продать около 500 тыс. шт. новогодних елок следующих пород:

  • сосна обыкновенная;
  • сосна Палласа (крымская)
  • ель европейская (ель)
  • пихта белая (пихта).

Чтобы узнать, где продают елки, следует обратиться в гослесхозы в вашем регионе. Контакты можно найти по ссылке.

Цены на праздничные деревья остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году – 78 грн за погонный метр.

Как проверить елку

Кроме возможности приобретения елки напрямую в лесхозах люди смогут найти деревья в розничной торговле – на рынках, ярмарках и т. Здесь главное выбрать “правильную” елку, которую вырастили на спецучастках по всем правилам.

Чтобы проверить происхождение елки, следует обратить внимание на маркировку дерева.

На спецсредстве нанесен индивидуальный номер и штрихкод, по которому можно найти дополнительную информацию.

Способ 1. Зайти на сайт и ввести номер елки.

Способ 2. Скачать приложение для Android и ввести номер елки.

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Штрафы за вырубку елок

С 1 января 2019 года, согласно изменениям, внесенным Законом Украины № 2531 от 06.09.2018 в статью 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 246 Уголовного кодекса Украины:

админштрафы для граждан за незаконную рубку увеличиваются в три и более раза (255-510 грн), должностных лиц – более чем в десять раз (1275-2550 грн).

  • Для граждан и должностных лиц, которые в течение года совершили повторно случай незаконной рубки, админштрафы увеличиваются в два-четыре раза и составят 510-1020 грн и 5100-10200 грн соответственно;
  • Штрафы за совершенные уголовные деяния, вырастут от 15 до 20 раз (17000-25500 грн), на территориях или объектах ПЗФ штрафы составят 25500-34000 гривен;
  • В случае причинения тяжких последствий для леса нарушители могут быть лишены свободы от пяти до семи лет.

К слову, в Киеве главная новогодняя елка Украины появится 19 декабря на Софийской площади.

Будет ли у вас елка?

  • Осталась искусственная с прошлого года 43%, 5760 голосов
    5760 голосов 43%
    43%
  • Да, куплю живую 38%, 5098 голосов
    5098 голосов 38%
    38%
  • Нет 13%, 1708 голосов
    1708 голосов 13%
    13%
  • Куплю искусственную 6%, 753 голоса
    753 голоса 6%
    6%
Всего голосов: 13319
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