Купить новогоднюю елку можно без наценки в государственных лесхозах, которые начали реализацию новогодних деревьев.
Купить елку уже можно в государственных лесохозяйственных предприятиях. Во-первых, это дешевле, чем на “черных рынках” и более гуманно к природе.
Где и за сколько купить елку
В этом году лесники планируют продать около 500 тыс. шт. новогодних елок следующих пород:
- сосна обыкновенная;
- сосна Палласа (крымская)
- ель европейская (ель)
- пихта белая (пихта).
Чтобы узнать, где продают елки, следует обратиться в гослесхозы в вашем регионе. Контакты можно найти по ссылке.
Цены на праздничные деревья остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году – 78 грн за погонный метр.
Как проверить елку
Кроме возможности приобретения елки напрямую в лесхозах люди смогут найти деревья в розничной торговле – на рынках, ярмарках и т. Здесь главное выбрать “правильную” елку, которую вырастили на спецучастках по всем правилам.
Чтобы проверить происхождение елки, следует обратить внимание на маркировку дерева.
На спецсредстве нанесен индивидуальный номер и штрихкод, по которому можно найти дополнительную информацию.
Способ 1. Зайти на сайт и ввести номер елки.
Способ 2. Скачать приложение для Android и ввести номер елки.
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Штрафы за вырубку елок
С 1 января 2019 года, согласно изменениям, внесенным Законом Украины № 2531 от 06.09.2018 в статью 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях и статьи 246 Уголовного кодекса Украины:
админштрафы для граждан за незаконную рубку увеличиваются в три и более раза (255-510 грн), должностных лиц – более чем в десять раз (1275-2550 грн).
- Для граждан и должностных лиц, которые в течение года совершили повторно случай незаконной рубки, админштрафы увеличиваются в два-четыре раза и составят 510-1020 грн и 5100-10200 грн соответственно;
- Штрафы за совершенные уголовные деяния, вырастут от 15 до 20 раз (17000-25500 грн), на территориях или объектах ПЗФ штрафы составят 25500-34000 гривен;
- В случае причинения тяжких последствий для леса нарушители могут быть лишены свободы от пяти до семи лет.
К слову, в Киеве главная новогодняя елка Украины появится 19 декабря на Софийской площади.
Будет ли у вас елка?
- Осталась искусственная с прошлого года 43%, 5760 голосов5760 голосов 43%43%
- Да, куплю живую 38%, 5098 голосов5098 голосов 38%38%
- Нет 13%, 1708 голосов1708 голосов 13%13%
- Куплю искусственную 6%, 753 голоса753 голоса 6%6%