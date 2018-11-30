PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 30 ноября/

Гороскоп на сегодня, 30 ноября

День весьма располагает к занятиям творчеством. Хорошее время для отдыха, в том числе активного.

Гороскоп на сегодня, 30 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Подходящее время для занятий спортом, а вот начинать лечиться не стоит. Начинать большие проекты нежелательно, равно как и утруждать себя активной интеллектуальной деятельностью. Наряжаться, украшать себя и свое пространство, производить впечатление — вполне подходящее занятие для этой пятницы. Скорее всего, сегодня захочется потратить много денег, накупить разного — есть смысл быть аккуратнее: можно превысить возможный лимит и не заметить. Лучше каким-то образом ограничить сумму у себя в кошельке или на карточке. Получить желаемое можно мирным способом — договориться, попросить.

Вторая половина дня может быть агрессивнее — возможны ссоры на пустом месте. Если есть возможность, лучше посвятить время очистительным процедурам любого характера, будь то уборка в помещении, принятие ванны с осознанием очищения или одиночество на природе — любой способ успокоения мыслей и балансировки подойдет и поможет сбавить внутренний накал.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало путешествия.

Читайте: Гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

К слову, ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка