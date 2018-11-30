День весьма располагает к занятиям творчеством. Хорошее время для отдыха, в том числе активного.

Гороскоп на сегодня, 30 ноября, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Подходящее время для занятий спортом, а вот начинать лечиться не стоит. Начинать большие проекты нежелательно, равно как и утруждать себя активной интеллектуальной деятельностью. Наряжаться, украшать себя и свое пространство, производить впечатление — вполне подходящее занятие для этой пятницы. Скорее всего, сегодня захочется потратить много денег, накупить разного — есть смысл быть аккуратнее: можно превысить возможный лимит и не заметить. Лучше каким-то образом ограничить сумму у себя в кошельке или на карточке. Получить желаемое можно мирным способом — договориться, попросить.

Вторая половина дня может быть агрессивнее — возможны ссоры на пустом месте. Если есть возможность, лучше посвятить время очистительным процедурам любого характера, будь то уборка в помещении, принятие ванны с осознанием очищения или одиночество на природе — любой способ успокоения мыслей и балансировки подойдет и поможет сбавить внутренний накал.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, начало путешествия.

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