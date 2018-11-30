Декабрь всегда был для игроков временем, когда не стоит ждать больших релизов и готовиться к существенным распродажам видеоигр. Факты ICTV собрали для вас несколько интересных новинок, на которые стоит обратить внимание в декабре.

Just Cause 4

“Симулятор сумасшествия” Just Cause возвращается вместе с главным героем Рико Родригезом и его четвертым приключением. Эта серия видеоигр никогда не славилась хорошим сюжетом, но давала игроку возможность сеять хаос в рядах частной армии антагониста на огромной территории.

В этот раз наш герой отправится в Южную Америку, где ему предстоит выступить против Габриэлы Моралес и ее организации Черная Рука. Конечно, Рико – человек-армия, но помощь ему все же нужна. И кроме верных друзей спецагентов, на сторону героя встанет сама природа (или будет ему мешать, тут уж как повезет).

Разработчики решили пойти еще дальше и увеличить возможности для разрушения всей окружающей среды, добавив в Just Cause 4 штормы, ураганы, песчаные бури и другие пакости погоды.

Игрокам стоит ожидать все ту же полюбившуюся “песочницу” с огромным количеством разрушений, странного сюжета и юмора, которые уже стали основой серии. А опыт разработчиков с Mad Max только подогревает ожидание увидеть страшные погодные условия, ведь песчаные штормы в той игре им удались хорошо.

Дата выхода: 4 декабря

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, PC

Persona Dancing Series

Здесь мы немного схитрили и, вместо того, чтобы расписывать каждую часть будущих Persona 5: Dancing in Starlight и Persona 3: Dancing in Moonlight, посмотрим на эти прекрасные дополнения к одной из лучших серий в жанре JRPG.

Обе видеоигры приставлены в жанре Rhythm Game, в которых игроку нужно нажимать соответствующие кнопки в ритм музыке. Примесь весьма простая и не каждому нравится подобная активность, но разработчики постарались сделать все так, чтобы фанатам оригинальных игр было интересно попробовать “сыграть” песню на более высокой сложности или не пропуская ни одной ноты.

Конечно же, песнями для обеих частей стали ремиксы саундтреков из Persona 3 и Persona 5, которые полюбились не только фанатам серии, но и просто любителям хорошей музыки. Особенно интересным должны стать саундтреки Persona 3, которые были сделаны в более мрачном тоне.

Читайте: Diablo Immortal: Blizzard анонсировала новую часть популярной серии

В отличии от Persona 4: Dancing All Night в новых частях серии отсутствует сюжетный режим. Вместо этого разработчики дадут небольшой контекст, который оправдывает желание персонажей танцевать, вместо того, чтобы сражаться с Тенями.

Но, при этом, мотивацию вечно усложнять себе задачу или изменять персонажа для определенной песни придумали прекрасную. Теперь за выполнение определенных задач игрок сможет увидеть специальное взаимодействие с одним из персонажей и узнать о нем немного нового.

В Persona 3 и Persona 5 можно будет унять свою тягу к танцам с помощью 25 и 26 саундтреков соответственно. А тех же, кто хочет полностью погрузиться в танцевальный мир серии Persona, ждет и релиз ремастер версии Persona 4: Dancing All Night, которая выйдет одновременно с другими частями.

Дата выхода: 4 декабря

Платформы: PlayStation 4

Super Smash Bros. Ultimate

Одной из самых ожидаемых видеоигр этого года для фанатов Nintendo является Super Smash Bros. Ultimate, и она уже не за горами. Если вы когда-либо мечтали, чтобы Марио сразился с ведьмой Байонеттой, а Пикачу показал Ганону, что с покемонами шутки плохи, то видеоигра точно подойдет вам.

Фишкой новой части станет то, что в ней будут присутствовать все персонажи, которые когда-либо появлялись в серии (63 старых персонажа), а это значит, что мы увидим и таких гостевых персонажей, как Снейк и Клауд. Кроме того, добавят в игру и 11 новичков, среди которых Инклинги, Саймон и Рихтер Бельмонты, Кен Мастерс и Райдли.

Таким образом, игрокам будет доступно 74 персонажа на выходе игры и еще шестерых планируют добавить спустя какое-то время после релиза. Также всем старым персонажам обновят движения, потому фанатам придется адаптироваться к новым трюкам.

Однако нужно помнить, что это не классический файтинг. Управление здесь достаточно легкое и быстро научиться основам смогут даже неопытные игроки, чтобы принимать участие в сражениях до восьми человек. Главная задача – выбросить оппонентов с арены как можно больше раз.

Прекрасно подойдет Super Smash Bros. Ultimate и для любителей одиночных игр, ведь на старте игроку будет доступно всего несколько персонажей, и открывать остальных придется, сражаясь в специальном одиночном режиме.

В целом – видеоигра станет прекрасным пополнением коллекции любого обладателя Nintendo Switch, будь он любителем одиночных игр, посиделок с друзьями или же сражений с другими игроками онлайн.



7 декабря

Платформы: Nintendo Switch

К слову, компания Sony и их игровая консоль PlayStation пропустят самую большую ежегодную выставку видеоигр E3 2019.

Фото: Super Smas Bros., Square Enix, Atlus USA

Видео: PlayStation, Nintendo, AtlusUSA