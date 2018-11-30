Часто из уст женщин можно услышать отговорки от секса. Факты ICTV собрали для вас самые интересные из них.

Сегодня в мире празднуют Международный день секса и чтобы у ваших любимых женщин не было шанса отказать вам в любовных утехах, читайте и соблазняйте.

Голова болит

Это настолько популярная женская отговорка, что стала крылатой фразой. Юмористы обязаны этому выражению – сколько шуток связаны с ней. 😉 Обычно эта фраза не несет в себе прямого смысла и ее можно перевести: “Я не хочу секса”.

Но если все-таки это не отговорка, помните секс является отличным анальгетиком. Так что занимайтесь любовью – и боль, как рукой снимет!

Нет времени!

Конечно, это может быть правдой, но… Почти всегда можно найти немного время на интимные утехи, всего-то нужно 19 минут для удовольствия. Именно столько, по мнению ученых, длится идеальный половой акт.

Я не в настроении

Оргазм, как быстрый укол эндорфина.

Нет настроения на секс? Есть только одна причина такого отказа – плохой интим. Женщина понимает – таким сексом не то, что поднимать настроение, тут в депрессию впасть можно.

А при этом занятия любовью – лучший способ увеличить количество эндорфинов, да-да, тех самых гормонов счастья.

Любимый сериал

Среди причин такой отговорки может быть, как очень интересный сюжет, так и банальное нежелание заниматься сексом. Тут уж дело за вами, мужчины, мало ли какие существуют приятные способы отвлечь вторую половинку от просмотра телевизора. Да хоть голый торс любимого мужчины или поцелуи за ушком.

Завтра мне рано вставать

Может быть правдой и вполне себя оправдывает. Лучший выход подобрать удобное для обеих сторон время и слиться в страстном сексе.

И помните, секса много не бывает, любите друг друга и будьте счастливы вместе!

Читайте: Топ-7 вещей, “убивающие” секс

К слову, ранее Факты ICTV собрали для вас самые абсурдные секс-законы, которые только есть в мире.