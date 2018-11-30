Безусловно, для каждого существует ряд личных табу в сексе, но когда они появляются на официальном уровне – это, мягко говоря, вызывает улыбку. Факты ICTV собрали для Вас самые абсурдные секс-законы, которые только есть в мире. Посмеемся вместе и посочувствуем тем, кто вынужден их соблюдать.

Сегодня весь мир отмечает Международный день секса. Вот уже 11 лет люди празднуют эту пикантную дату именно 30 ноября. День секса был внесен в международный календарь праздников в 2007 году с подачи ЮНЕСКО. Но он не считается официальным.

Гасите свет!

В столице Венгрии Будапеште существует закон, запрещающий заниматься сексом со включенным светом. Запрещено заниматься любовью, в том числе и при свете свечей или камина. Правда, непонятно, кто этот процесс контролирует?!

Цели этого закона также неясны, быть может, он направлен на экономию электричества.

К слову, ученые с таким законом, вряд ли бы согласились. Недавно они провели исследование, в ходе которого установили, что секс при включенном свете улучшает качество интимной жизни и помогает добиться незабываемых ощущений.

Табу на резиновые изделия

Более всего богаты на странные секс-законы США. Там не только запрещено девушкам занимать позицию “наездницы” (Массачусетс), а мужчинам целовать грудь женщины во время секса (Флорида), но и есть интересное табу на резиновые изделия.

Например, в штате Аризона запрещено держать в доме более двух фаллоимитаторов. За это Вас могут даже посадить в тюрьму. А вот в Луизиане женщинам нельзя покупать презервативы. За нарушение этого правила грозит солидный денежный штраф.

Рот – для еды!

Совсем недавно президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что он хочет запретить в стране оральный секс, поскольку “рот создан для еды”.

– Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы предупредить наших людей публично о неправильных практиках, навязанных другими лицами. Одна из них – это то, что мы называем оральным сексом. Рот создан для еды, не для секса. Мы знаем, куда направляется секс, мы знаем, где он находится, – заявил Йовери.

Секс на пляже

На территории большей части Испании секс на пляже – это всего лишь соблазнительное название коктейля. Тут действует закон о запрете занятия сексом на пляже, в случае нарушения которого вас обяжут оплатить $90 тысяч штрафа.

Только самки!

В Ливане мужчинам официально разрешено вступать в половую связь с животными. Но при этом существует очень интересное ограничение: животные должны быть женского пола. За связь с самцами грозит смертная казнь. Видимо, так местные власти борются с распространением гомосексуализма.

Мастурбация под страхом смерти!

А в Индонезии запрещено мастурбировать. Тем, кто был замечен за этим “постыдным” занятием, что называется, без суда и следствия рубят голову.

Никаких презервативов!

В Ирландии вообще запрещен импорт презервативов. Секс, по мнению властей, нужен для продолжения рода, поэтому пользоваться презервативами нельзя. Так что, если вы собираетесь провести там отпуск, запаситесь резиновыми изделиями, так как шансы купить их там практически равны нулю.

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К слову, ранее мы писали о правилах безопасного секса в лифте, которые не позволят попасться на горячем.