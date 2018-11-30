Ассортимент обручальных колец очень широк, поэтому иногда трудно не потеряться в многообразии моделей.

Существует три категории обручальных колец, подходящих любому полу:

ровные;

с бриллиантами;

с драгоценными камнями.

Обручальные кольца с ровной поверхностью состоят из металлического полотна и не имеют дополнительных элементов. Иногда они могут быть декорированы контрастной металлической инкрустацией. Наиболее комфортными в носке оказываются кольца с закругленным внутренним краем.

Бриллиантовое обручальное кольцо может декорироваться как одним крупным камнем, так и группой алмазов. Бриллианты всегда устанавливаются в платину или золото. Эти два металла достаточно прочны, чтобы защитить камень.

В качестве драгоценного камня чаще всего используется сапфир, но это может быть и другой драгоценный камень.

Советы по выбору обручального кольца

У каждой невесты есть представление о том, какое кольцо она хочет. Не смотря на то, что кольца, выполненные в едином стиле, могут стать прекрасным публичным выражением любви друг к другу, этот аспект не должен быть критическим.

При подборе обручальных колец, можно воспользоваться рекомендациями, которые облачат процесс поиска:

Не начинайте подбор слишком поздно

Многие пары совершают ошибку, откладывая выбор колец на последний момент. Если вы хотите, чтобы кольцо было сделано на заказ, может потребоваться еще больше времени. Лучше начать поиски подходящей модели за 4-6 месяцев до свадьбы.

Определите границы бюджета

Четкое знание бюджета поможет принять решение и не совершить необдуманную покупку. Например, если вы хотели бы кольцо из платины, но знаете, что не можете его позволить купить, обратите внимание на белое золото. Эти два материала похожи между собой, но золото более доступно по цене.

Учитывайте свой образ жизни

Хотя это может показаться очевидным, многие люди забывают о том, что свадебное кольцо, должно соответствовать их образу жизни. Учитывая, что это ювелирное изделие, вы будете носить каждый день, важно, чтобы оно соответствовало стилю, и было практичным. Например, если у вас очень активный образ жизни или вы часто контактируете с химическими веществами, кольцо должно быть крепким, чтобы выдерживать агрессивные воздействия.

Подберите металл

Самым распространенным металлом для обручальных колец является золото, хотя сегодня их можно найти в разных исполнениях. Лучше выбирать единый вид металла для жениха и невесты, но стиль колец может различаться. Например, розовое золото обладает мягким цветом и идеально подходит для невесты, тогда как жених может пожелать чего-то более мужественного.

Покупка обручальных колец может занять время, поэтому лучший способ сделать это – сначала познакомиться с различными стилями, металлами и дизайнами, доступными на рынке. Главное помнить, что обручальное кольцо по возможности лучше носить всю жизнь. Тенденции приходят и уходят, поэтому выбирайте кольцо, которое будет нравиться вам десятилетиями.