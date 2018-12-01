В 2018 году католики всего мира будут праздновать Рождество 25 декабря.

Католическое Рождество всегда отмечают 25 декабря, а с 2017 года – это еще и выходной день.

Отличается от православного, прежде всего, традициями и обычаями.

В этот день вся семья собирается за праздничным столом. Празднование католического Рождества напоминает то, как мы отмечаем Новый год.

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К детям приходит Санта Клаус, который является прототипом Святого Николая. Он приносит малышам подарки и складывает их под елкой или в специально приготовленные носки.

Стоит отметить, что у верующих католиков этот праздник почитается больше, чем Пасха.

К слову, католическое Рождество выпадает на вторник, 25 декабря, – это выходной день, поэтому украинцы будут отдыхать в понедельник, 24 декабря, который отработают в субботу, 22 декабря.

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