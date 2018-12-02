Ежедневно мы читаем разные новости о том, как на аукционе продают вещи, принадлежавшие знаменитостям.

Фанаты и коллекционеры готовы выкладывать сотни тысяч долларов, чтобы “прикоснуться к легенде”. Они покупают одежду, музыкальные инструменты, неизданные песни и найденные дневники.

Но иногда на аукционах продают немыслимые вещи за такие же немыслимые деньги. К примеру, недоеденный бутерброд за почти 100 тысяч долларов, воздух с концерта в пакете или нижнее белье. Удивительно, но люди готовы платить за это.

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Помимо официальных аукционов, распродажи устраивают фанаты и даже сами знаменитости.

Факты ICTV собрали 10 самых странных вещей звезд, которые были проданы.

Банка с дыханием Брэда Питта и Анджелины Джоли

Когда в 2005 году актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли приехали на премьеру своего фильма Мистер и миссис Смит, журналист вместо микрофона подсунул им банку. В течении нескольких секунд пара говорила в банку и якобы наполнила ее своим дыханием.

Ее выставили на аукцион и продали за $530.

Жвачки Бритни Спирс

Жвачки Бритни Спирс неоднократно продавали на аукционах и цены на них были очень разные. К примеру, жвачку, которую певица выплюнула во время концерта на Уэмбли, продали всего лишь за £50. А резинка, которую в 2004 году Спирс выплюнула после концерта в Торонто, ушла с молотка за $14 000.

Использованный носовой платок Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон высморкалась в одноразовый бумажный платочек на шоу Tonight Show, после этого положила его в пакет и подписала.

Его продали за $5 300, а деньги пошли на благотворительность.

Рентген грудной клетки Мэрилин Монро

Множество вещей Мерилин Монро были проданы на аукционах за баснословные деньги. К примеру, платье, в котором она пела Happy Birthday, Mr. President, продали за более чем $1 млн.

Портрет актрисы известного художника Энди Уорхола был продан за $36 млн.

Мерилин Монро можно смело назвать иконой эпохи.

Необычные вещи актрисы также уходят с молотка. Рентгеновский снимок 28-летней Монро, сделанный в 1954 году, был продан за $45 000.

Помятый шарик для пинг-понга Уилла Уитона

Звезда культового фильма Star Trek Уилл Уитон сам устроил распродажу своих вещей на eBay. Все вырученные деньги он жертвовал на благотворительность. Может поэтому кто-то приобрел у него помятый шарик для пинг-понга за $1 135.

Недоеденный тост Найла Хорана

А это действительно легендарный лот! Найл Хоран – участник популярного бойз-бэнда One Direction.

Во время тура по Австралии Хоран попробовал тост, но откусив, выплюнул его в мусорное ведро. Доедать оставшееся он не стал. В итоге недоеденный тост был продан за невероятную сумму в $99 000.

Старые бюстгальтеры Ким Кардашьян

Кардашьян устроила распродажу своих вещей. Так как она снимается в шоу о своей жизни, звезда решила продавать вещи на камеру у себя дома.

Среди лотов было множество одежды и мебели, но самым странным товаром стали старые бюстгалтеры. Во сколько они обошлись покупателю, неизвестно.

Накладной ноготь Леди Гаги

Во время концерта в Дублине у Леди Гаги отпал накладной ноготь. Бесплатно его получил фанат, стоявший в первых рядах, а вот продать он его смог $12 000.

Зуб Джона Леннона

Когда-то легендарный Джон Леннон обратился в стоматологическую клинику, чтобы ему удалили зуб. Процедура прошла успешно и доктор решил не выбрасывать больной зуб.

Спустя какое-то время он появился на аукционе Omega Auctions. Лот был продан за $31 200.

Микробы Пола Маккартни

Простуженный музыкант Пол Маккартни общался с поклонником и чихнул во время беседы.

Фанат пришел домой и начал чихать в банку. Затем выставил на продажу. И желающий нашелся! Микробы битла были проданы за $1 000.

Напомним, в октябре аукционный дом Christie’s объявил о продаже 22 позиций, среди которых докторская диссертация о происхождении Вселенной британского ученого Стивена Хокинга и одно из его кресел.

Фото: gettyimages.