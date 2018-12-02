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Гороскоп на сегодня, 2 декабря

Сегодняшний день лучше всего подойдет для новых дел и начинаний.

Гороскоп на сегодня, 2 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

День будет удачным для любых дел и начинаний. Но лучше всего планировать решения важных дел после обеда.

Этот день является достаточно благоприятным для работы, которую нужно выполнять руками. Поэтому, если у вас было желание постичь мастерство фокусника, то это лучшее время для этого.

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Если у вас что-то не будет получаться, не стоит расстраиваться. В этот день ко всему необходимо подходить с юмором.

Кроме того, сегодня благоприятное время для оздоровительных и косметических процедур.

Также стоит быть внимательным к своим вещам, поскольку есть вероятность что-то потерять.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

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