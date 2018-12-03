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Гороскоп на сегодня, 3 декабря

Не планируйте на сегодня важные дела.

Гороскоп на сегодня, 3 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Звезды не советуют совершать сегодня импульсивные покупки – в будущем они только разочаруют.

Лучше заняться творчеством для расслабления, откажитесь от глобальной перестановки в доме – остановитесь на создании уюта в уже имеющейся обстановке, без кардинальных изменений.

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Поддержать внутреннее состояние поможет внешний вид – выбирайте одежду, в которой вы себе нравитесь.

Подойдут также занятия, направленные на поддержание красоты тела и здоровья, однако новое начинать в этом направлении также не стоит.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

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