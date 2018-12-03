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Погода в Украине на сегодня, 3 декабря (КАРТА)

Погода в Украине на сегодня, 3 декабря, прогнозируется без осадков на большей территории страны, только на западе обещают мокрый снег.

Прогноз погоды на сегодня, 3 декабря, дает Укргидрометцентр.

Так, на большей части Украины осадков не ожидается.

В центральных областях прогнозируется в среднем 0…-2°С.

На востоке страны будет от -4…-6°С в Харькове до -1…-3°С в Луганске.

В южной части страны ожидается от +1…+3°С в Херсоне до +4…+6°С в Одессе.

На Западе выпадет мокрый снег. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5°С.

Киев ожидает 0…-2°С.

Симферополь +4…+6°С.

Читайте: Непогода в Украине: часть рейсов отменили или перенесли

Напомним, какая будет погода на зиму в Украине.

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