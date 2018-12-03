Погода в Украине на сегодня, 3 декабря, прогнозируется без осадков на большей территории страны, только на западе обещают мокрый снег.
Прогноз погоды на сегодня, 3 декабря, дает Укргидрометцентр.
Так, на большей части Украины осадков не ожидается.
В центральных областях прогнозируется в среднем 0…-2°С.
На востоке страны будет от -4…-6°С в Харькове до -1…-3°С в Луганске.
В южной части страны ожидается от +1…+3°С в Херсоне до +4…+6°С в Одессе.
На Западе выпадет мокрый снег. Температура воздуха будет варьироваться от 0 до +5°С.
Киев ожидает 0…-2°С.
Симферополь +4…+6°С.
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Напомним, какая будет погода на зиму в Украине.
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