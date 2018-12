7-летний американец Райан стал самым высокооплачиваемым видеоблоггером в YouTube. Обозреватель игрушек, каналом которого занимаются его родители, завершает год с цифрой доходов в 22 млн долларов.

На канал Ryan Toys Review, возглавивший ежегодный рейтинг Forbes, подписались уже 17,3 млн зрителей. Всего за год видео с мальчиком посмотрели 26 млн раз.

Announcing the highest-paid YouTube stars of 2018:

1. Ryan ToysReview: $22 million

2. Jake Paul: $21.5m

3. Dude Perfect: $20m

See the full list here: https://t.co/ltq7Iw6SMT pic.twitter.com/fDI1vtyv4H

— Forbes Entertainment (@ForbesEnt) 3 декабря 2018 г.