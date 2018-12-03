PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Топ-10 найбільш високооплачуваних відеоблогерів YouTube/

Топ-10 самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube

7-летний мальчик, который обозревает детские игрушки, заработал за год на YouTube 22 млн долларов.

7-летний американец Райан стал самым высокооплачиваемым видеоблоггером в YouTube. Обозреватель игрушек, каналом которого занимаются его родители, завершает год с цифрой доходов в 22 млн долларов.

На канал Ryan Toys Review, возглавивший ежегодный рейтинг Forbes, подписались уже 17,3 млн зрителей. Всего за год видео с мальчиком посмотрели 26 млн раз.

Следом в рейтинге разместился пранкер Джейк Пол. Он заработал 21,5 млн долларов. На третьем месте авторы канала Dude Perfect, где люди снимают контент о спортивных трюках. Их прибыль – 20 млн долларов.

Читайте: Рейтинг самых богатых певиц 2018 по версии Forbes

В рейтинг также попал известный американский видеоблоггер Логан Пол – он занял десятое место с прибылью в 14,5 млн долларов в год.

К слову, Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет.

Фото: toybook.com

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине заработали два новых сервиса YouTube
Хочу, чтобы украинцы перестали быть хохлами, а наконец-то стали украинцами – Андрей Карпов
Как создать популярный аккаунт в Instagram. Советы известных блогеров Украины
Глобальный сбой на YouTube поднял трафик Pornhub
YouTube восстановил работу после глобального сбоя
Главное – быть услышанным – Виктор Литовченко
Как создать успешный блог в Facebook. Секреты известных блогеров Украины
Виктор Литовченко – лучший блогер Украины в категории Народный выбор
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка