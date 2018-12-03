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В Амстердаме демонтировали любимую инсталляцию туристов

В Амстердаме (Нидерланды) демонтировали самую популярную инсталляцию – бело-красную надпись I Amsterdam, которая простояла перед Рейксмузеем более 10 лет.

О демонтации надписи I Amsterdam сообщает de Volkskrant.

Всемирно известные буквы убрали по инициативе партии Зеленые левые.

По мнению представителей партии, словосочетание I Amsterdam является воплощением чрезмерного индивидуализма, в то время как город хочет быть “солидарным и разнообразным”.

Это решение поддержали большинство депутатов городского совета Амстердама.

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Несмотря на демонтаж надписи у туристов останется возможность сфотографироваться на фоне надписи – буквы отреставрируют и установят в менее популярных районах города.

Инсталляция I Amsterdam находилась на Музейной площади с 2004 года.

Напомним, компания MX3D построила первый в мире пешеходный мост, выполненный по технологии 3D-печати методом дуговой сварки. Его установят в Амстердаме.

Фото: ANP.

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