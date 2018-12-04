В декабре киевские музеи определили 11 дат, когда вход будет бесплатным.

В традиционные дни открытых дверей вход в музеи бесплатный, но администрация просит перед посещением уточнять условия заранее.

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В некоторые музеи предоставляют свободный вход только некоторым категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т.д.) или по отдельному графику.

3 декабря

Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;

Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов);

Национальный музей Мемориал жертв Голодомора, ул. Лаврская, 3.

4 декабря

Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;

Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;

Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.

5 декабря

Национальный музей Киевская картинная галерея, ул. Терещенковская, 9 (до 14.00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10.00 – 13.00);

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

6 декабря

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

11 декабря

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

20 декабря

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

26 декабря

26 декабря Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник София Киевская, ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

27 декабря

Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

28 декабря

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Национальный историко-архитектурный музей Киевская крепость, ул. Госпитальная, 24а;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

30 декабря

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6 (для просмотра пока доступна только экспозиция на первом этаже).

31 декабря

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

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Фото: kyivhistorymuseum.org.