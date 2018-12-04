В декабре киевские музеи определили 11 дат, когда вход будет бесплатным.
В традиционные дни открытых дверей вход в музеи бесплатный, но администрация просит перед посещением уточнять условия заранее.
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В некоторые музеи предоставляют свободный вход только некоторым категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т.д.) или по отдельному графику.
3 декабря
- Музей истории Киева, ул. Б. Хмельницкого, 7;
- Литературно-мемориальный музей М. Булгакова, Андреевский спуск, 13 (школьники, пенсионеры);
- Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов);
- Национальный музей Мемориал жертв Голодомора, ул. Лаврская, 3.
4 декабря
- Музей А. Пушкина, ул. Кудрявская, 9;
- Музей шестидесятников, ул. О. Гончара, 33;
- Музей Шолом-Алейхема, ул. Б. Васильковская, 5а.
5 декабря
- Национальный музей Киевская картинная галерея, ул. Терещенковская, 9 (до 14.00);
- Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10.00 – 13.00);
- Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.
6 декабря
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
11 декабря
- Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.
20 декабря
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
26 декабря
- Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
- Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.
- Национальный заповедник София Киевская, ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).
27 декабря
- Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Вышгородская, 5;
- Национальный музей Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12;
- Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.
28 декабря
- Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
- Национальный историко-архитектурный музей Киевская крепость, ул. Госпитальная, 24а;
- Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
- Музей Ивана Гончара, ул. Лаврская, 19 (Ивана Мазепы, 29).
- Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).
30 декабря
- Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
- Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
- Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
- Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6 (для просмотра пока доступна только экспозиция на первом этаже).
31 декабря
- Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
- Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
- Музей гетманства, ул. Спасская, 16б.
На постоянной основе работают бесплатно:
- Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
- Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.
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Фото: kyivhistorymuseum.org.