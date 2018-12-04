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Гороскоп на сегодня, 4 декабря

День располагает к активности. Подходящее время увеличить активность в деловой деятельности.

Гороскоп на сегодня, 4 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Хорошее время для учебы и любых образовательных процессов. Возможны желания активных социальных контактов – это вполне обоснованно. Но не желательно в этот день провоцировать конфликтные ситуации и агрессивные действия.

В любом предприятии хорошо использовать спокойный подход и гибкость. Желание хорошо выглядеть – вполне уместно в этот день.

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Сегодня могут получить результативность дела, которые нацелены на изменения в будущем.

Все, в чем хочется стабильности и фундаментальности стоит перенести на другое время. Возможное напряжение в теле помогут снять вечерние успокаивающие процедуры.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

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