19 декабря приближается и уже совсем скоро наступит День Святого Николая. Факты ICTV расскажут вам, как написать письмо Святому Николаю.

Писать письмо Святому Николаю стоит заранее, чтобы до того, как он будет обходить Землю и класть подарки, он учел все пожелания.

Получают подарки те дети, которые целый год хорошо себя вели и всячески помогали родителям.

Начать написание письма стоит представившись и рассказать о том, какие добрые дела ребенок сделал за год, как помогал родителям.

Чтобы было легче, лучше разбить список подарков на несколько частей и не просить исполнить все желания сразу.

Поскольку Святой Николай один, а детей много, не стоит писать большое письмо, а сконцентрироваться на основном – хорошем поведении и подарке.

После того, как все пожелания ребенка будут записаны, письмо стоит положить на подоконник и ждать, пока помощники не заберут письмо Святому Николаю.

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Кроме того, его можно украсить. Ребенок может сам разрисовать послание или распечатать красиво оформленную форму.













Письмо Святому Николаю: как правильно написать / 3 фотографии

Также письмо можно отправить в резиденцию Святого Николая по адресу: Маєток Святого Миколая: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл., 78633.

Можно и написать Святому электронное письмо по адресу: [email protected]

К слову, Факты ICTV собрали самые желаемые и востребованные подарки на Новый год, которые понравятся вашему ребенку.

Фото: iStock, Pixabay