Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 64 спутниками и таким образом установила собственный рекорд по количеству успешных миссий в год.

С помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX доставила на орбиту 64 спутника и тем самым установила собственный рекорд по количеству запусков ракет в год, сообщила компания в Twitter.

Запуск Falcon 9 стал 19 успешной миссией SpaceX в год.

Ее неоднократно откладывали из-за проверки ракеты и проблемы с погодой.

Кроме того, компания впервые смогла запустить в космос ракету с ускорителем, который использовался дважды.

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Несмотря на установленный рекорд, компания не собирается останавливать дальнейшие запуски в 2018 году.

К слову, основатель SpaceX Илон Маск планирует начать испытания нового космического корабля в конце 2019 года.

Фото: SpaceX