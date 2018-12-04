Как найти решение новогоднего квартирного вопроса в столице – советы от Факты ICTV.

Празднование Нового года — это процесс, который приносит как веселье, так и хлопоты. Если вы уже нашли хорошую компанию и поднакопили достаточно средств, то вы сделали полдела. Следующий этап самый сложный – отыскать свободную квартиру по приемлемой цене.

Существует несколько правил, которые помогут сделать все грамотно.

1. Не откладывайте в долгий ящик. До торжества остался всего месяц. Сейчас идеальное время начинать поиски. Раньше арендодатель сказал бы вам, что еще не определился с ценой, а позже уже просто не останется достойных вариантов.

2. Двойная оплата. Не забывайте о том, что в новогоднюю ночь чудеса и метаморфозы происходят и на ценниках в том числе. Многие владельцы соглашаются сдать апартаменты только на период от трех дней. Чтобы прикинуть цену, умножайте ее на два, а то и на три, а лучше сразу звоните. Помните, что конкурентов у вас много и чем ближе к Новому году, тем цены выше.

3. Романтика или вечеринка? От того, сколько человек будет в квартире, напрямую зависит сумма аренды. Вы, конечно, можете сказать, что снимаете квартиру для уютного вечера с супругой, а потом созвать туда ораву друзей. Но будьте готовы к штрафам при сдаче квартиры и жалобам соседей.

4. Залог – это нормально. Никто из нас не застрахован от аферистов. Бывают случаи, когда вы оставили залог, но так и не получили ключи от квартиры. Чтобы этого избежать всегда ведите переговоры с владельцем квартиры напрямую и вживую. Не поленитесь приехать и посмотреть апартаменты, ведь фото на сайте – не самый надежный источник. Отдавайте деньги в руки, а не переводом на карту.

5. Риск – дело благородное. Многие арендодатели резко снижают цену в 20-тых числах декабря при условии низкого спроса. Можно положиться на удачу и немного сэкономить. Но этот вариант из разряда “либо пан, либо пропал”.

6. Детали. Обязательно отметьте в параметрах поиска, что квартира сдается для проведения мероприятий. Это убережет вас от лишней траты времени.

Мы подобрали для вас несколько вариантов.

Центр

Просторная трехкомнатная квартира. Есть все условия для большой компании. Кабельное TV, кондиционер, роутер и целых шесть спальных мест. Ближайшее метро Крещатик и Золотые ворота. Цена в новогоднюю ночь – 8000 грн.

Двухкомнатная квартира, недалеко от метро Дворец спорта. Сдается только от трех до пяти дней.

За эти апартаменты вы заплатите от 8600 грн. Здесь есть четыре полноценных спальных места, посуда, кухня со всеми удобствами, Wi-Fi и телевизор.

Дарницкий район

Возле метро Осокорки находится эта уютная однушка с видом из окна на Днепр. Квартира сдается только от трех дней и обойдется вам в 5400 грн. Спальных мест всего два, кухня новая, обустроенная. Есть душевая кабина, плазменный телевизор и стиральная машина.

Печерський район

Эта уютная однокомнатная квартира находится в 5 минутах ходьбы от метро Лыбедская. Новогодняя ночь здесь будет стоить 2500 грн. Есть все нужные удобства: бытовая техника, раскладной диван и два телевизора. Для большой компании этот вариант вряд ли подойдет. Но два-три человека будут чувствовать себя здесь вполне комфортно.

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Фото: pixabay.com, dobovo.com, arenda.com

Яна Чепела