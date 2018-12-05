Гороскоп на декабрь 2018 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на декабрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

В этом месяце Овнам повезет в любви, отношения станут более тесными и стабильными. Благоприятный период для покупки дома, заключения браков и соглашений, подписания договоров.

Активизируется творческая сила, вы достигнете признания и получите поощрение. Сфера воздействия сильно расширится, новые предпринимательские мероприятия получат темп.

Можно получить новую должность. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Происходит укрепление жизненных сил, а также сопротивляемости организма.

Вы обретете более полное ощущение собственной уникальности и внутреннего удовлетворения.

Гороскоп для Тельцов

Повышается уверенность в себе и сила воли. Легче будет преодолеть препятствия, а общее поведение будет определяться динамизмом. В партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к власти и влиянию на другого. Вы будете пытаться найти нейтральную позицию, но обстоятельства заставляют вас находиться в центре внимания.

Вы стремитесь работать эффективно, а значит успех не заставит себя долго ждать. Однако не следует доводить себя до стрессовых ситуаций.

Финансовые сделки в течение месяца будут доведены до успешного завершения. Новые проекты пока не стоит начинать, так как они не принесут вам желаемой прибыли.

Гороскоп для Близнецов

Сейчас не время показывать надменность и агрессивность, которые в более благоприятное время заставили бы ваших противников отступить. Действия других людей бросают вам вызов и это действует. Вы станете более обостренно воспринимать вторжения на ваше личное пространство, попытки оспаривать вашу правоту или подвергать сомнению ваши методы.

Какое бы решение вы ни приняли – следовать своим путем или воспользоваться советами окружающих, ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. И тут важно найти способ обуздать эти склонности и обрести решимость и терпение. Тогда вы достигнете большего, чем ожидали.

Напряжение может возникнуть при общении с мужчинами – товарищами или коллегами. Успех ваших усилий, наверняка, будет сведен к минимуму, излишне агрессивными или поспешными действиями. Будьте осторожны в любой практической деятельности, чтобы избежать травм головы и лица, а также перегрузки сердца.

Гороскоп для Раков

Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. Это привлечет к вам людей и успех, которого вы добиваетесь. Кроме того, ваши старания получат признание или помогут вам добиться влияния.

Хотя, вы чувствуете прилив жизненной силы, возможны вспышки лени, а это не лучший союзник на пути к поставленным целям. Не надейтесь, что вашу работу выполнят другие. Однако не стоит брать на себя слишком много дел, так как это приведет к переутомлению и стрессу. Соблюдайте золотую середину работа-отдых – и тогда декабрь станет для вас месяцем успеха во всем.

Это благоприятный период спорта и взаимодействия с мужчинами. Главная мера предосторожности – не принимать слишком многое как должное и не становиться чрезмерно самоуверенным. Жизненной силы и силы воли будет либо недоставать, либо они окажутся неэффективными в преодолении нынешних обстоятельств.

Гороскоп для Львов

Благоприятный период для решения личных и семейных проблем. Повышается ваш авторитет в семье и в паре, среди друзей.

Можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации. Ваше участие в общественно-политической жизни окажется полезным.

Благоприятный период для командировок, ответственных выступлений, переговоров. Особенно благотворны деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами.

Избегайте перерасхода бюджета: склонность к крупным тратам возрастает.

Гороскоп для Дев

В этот период возможны различные нарушения здоровья. Поэтому соблюдайте режим, занимайтесь спортом и избегайте стрессовых ситуаций.

В такие моменты не следует принимать важных решений, так как сейчас можно легко допустить ошибку.

Рабочий процесс сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Вы можете понести неожиданные потери.

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений. У вас возрастает желание подавлять партнера, утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении, что крайне негативно отразится на отношениях с близкими.

Гороскоп для Весов

В декабре буду расти возможности профессионального развития. Но не следует ожидать, что успех придет к вам без вашего участия. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость поколений.

Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных инстанций. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проведите рекламную кампанию.

Имеете возможность удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей.

Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения. Это период счастья и процветания, но стоит быть активным в достижении целей.

Гороскоп для Скорпионов

Месяц благоприятен для покупки вещей, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом.

Период благоприятен для выступлений на публике, так как ваш оптимизм сейчас будут как никогда ощущать окружающие.

Гороскоп для Стрельцов

В декабре вы почувствуете прилив жизненных сил и энергии. Благоприятное время для начала новых дел, осуществления творческих проектов, открытия предприятий, общения, отдыха и развлечений. Воспользуйтесь позитивным потенциалом этого месяца и поверьте в себя.

Поразмыслив о том, чему научило вас прошлое, устремите взор туда, где вы хотите оказаться в будущем. Забудьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь на собственных ожиданиях.

Благоприятный период для начала новой трудовой деятельности. Все переговоры будут проходить удовлетворительно, дела, касающиеся юриспруденции, получат положительные решения. Наиболее благоприятный период для создания и начинания собственного дела.

Гороскоп для Козерогов

Воспользуйтесь возможностями и действуйте. Именно активность приведет вас к успеху в карьере или принесет признание вашего таланта.

Не упустите случай продемонстрировать преданность и способность яростно отстаивать свои принципы. Успех вероятен для тех, кто не сидит, сложа руки.

Достижения будут благодаря смелым и решительным инициативам. Главное – использовать те шансы, которые преподносит вам судьба.

Гороскоп для Водолеев

В декабре вы почувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, в вас проснутся задатки лидера.

Сейчас есть все шансы продвинуться по карьерной лестнице. Начальство будет демонстрировать одобрение вашей работы с помощью премии или похвалы. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел.

В этот период вы заметите повышение энергии, у вас будет хорошее настроение, бодрость духа, свежесть идей и ясность ума. Удачный период для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях.

Гороскоп для Рыб

Наблюдается взрыв жизненной энергии. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию. Вы вполне способны и готовы справиться с этим и выйти достойно из ситуации.

Самые сложные и болезненные вопросы будут решаться легко и радостно. Уверенность в своих силах, потрясающая само­отдача, готовность к самопожертвованию ради отстаивания спра­ведливости способствуют хорошей репутации.

Жизнь будоражит вас, возрастает потреб­ность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств. Все это толкает вас на активные действия.

Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зави­сит от принятых вами решений. Укрепляется энергетика, улучшает­ся самочувствие. Хорошее время для начала творческой и деловой работы, спо­собствующих росту популярности.