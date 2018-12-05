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Гороскоп на сегодня, 5 декабря

Не планируйте на сегодня важные начинания и старт проектов.

Гороскоп на сегодня, 5 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Звезды советуют сегодня подводить итоги и завершать дела.

Полезно проводить очищающие процедуры, но откажитесь от физических нагрузок.

Энергии сегодняшнего дня способствуют конфликтам и спорам, поэтому важные переговоры лучше перенести на другой день.

Принятие ключевых решений также стоит отложить и заниматься лишь текущей работой.

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Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

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