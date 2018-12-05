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Символ Нового года 2019

Символом 2019 года, по восточному календарю, будет Желтая Земляная Свинья. Факты ICTV – обо всем, чего стоит ждать в следующем году.

Новый год 2019 пройдет под покровительством Желтой Земляной Свиньи, которая является 12-й, завершающей, в цикле восточного календаря.

2019 год Свиньи начнется 5 февраля и продлится до 24 января 2020 года.

В новом году многие конфликты сойдут на нет, а новые знакомства превратятся в хорошие отношения или дружбу. Этот год ознаменуется спокойствием, умиротворением и поиском компромиссов.

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Кроме того, для Свиньи важен домашний уют, поэтому многие пары пойдут под венец, а те, у кого нет пары, обретут ее.

В новом году, если вы хорошо потрудитесь и полностью отдадитесь любимому делу, то получите хорошие дивиденды.

Хоть Свинья и желтая, но ее цветами называют и черный, и зеленый (цвета Земли. – Ред.). Если хотите задобрить животное, то можете одевать аксессуары желтого или золотого цвета. Дополнительный цвет – пепельный, который символизирует домашний очаг.

Люди, которые родились в год Кабана отличаются доброй, хорошим отношением к ближним, ответственностью и дисциплинированностью. Из негативных их черт можно назвать упрямство, а также способность переступить через некую мораль ради собственной выгоды.

Ранее Факты ICTV писали, в какие цвета одеваться, как украсить дом и что нельзя делать на Новый год 2019.

Фото: Idenviktor | Dreamstime.com Babinska | Dreamstime.com

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