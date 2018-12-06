PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 6 декабря/

Гороскоп на сегодня, 6 декабря

Гороскоп на сегодня рекомендует воздержаться от спонтанных решений и новых знакомств.

Гороскоп на сегодня, 6 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Сегодня не стоит начинать что-то важное. Активные социальные контакты, особенно с малознакомыми людьми, лучше исключать.

День больше подходит для спокойного времяпровождения и релаксации. Можно завершать дела или наводить порядок в них, не сильно напрягаясь.

Читайте: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Не бойтесь своих детских капризов. Помните, что иногда сделать не по правилам — спасение и успокоение для всех.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка