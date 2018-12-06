Гороскоп на сегодня рекомендует воздержаться от спонтанных решений и новых знакомств.

Гороскоп на сегодня, 6 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Сегодня не стоит начинать что-то важное. Активные социальные контакты, особенно с малознакомыми людьми, лучше исключать.

День больше подходит для спокойного времяпровождения и релаксации. Можно завершать дела или наводить порядок в них, не сильно напрягаясь.

Читайте: Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Не бойтесь своих детских капризов. Помните, что иногда сделать не по правилам — спасение и успокоение для всех.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.