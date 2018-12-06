6 декабря на большие экраны выходит картина Смертные машины. Факты ICTV уже посмотрели фильм и готовы высказать свое мнение.

Сюжет

Фильм основан на романе Филиппа Рива Смертные машины.

Перенесемся на 1,5 тыс. лет вперед. Представьте, вместо больших городов на континентах – широкие просторы, безграничная природа, а вместо шести материков – тысячи кусков суши. Да-да, напоминаю, мы не в прошлое попали, а в будущее.

Казалось бы, все должно быть сверхсовременным, а в итоге – бедность, распределение населения на классы, война. Причина этого – катастрофа, продолжительностью в 60 минут.

Нельзя игнорировать уроки предков, будто они ничего не стоят.

Все, кому удалось спастись, живут в городах, каждый из которых размещен на передвижной платформе. Чтобы выжить, крупные города охотятся на маленькие. Именно в таком поселении появилась девушка, которая просто хотела мести, но изменила ход истории.

А вот как героине это удалось – узнаете сами в кинотеатрах.

Режиссерская работа

На этот раз главное кресло занял режиссер-дебютант Кристиан Риверс. В роли продюсера выступил Питер Джексон, известный по работам Хоббит и Властелин Колец. Кстати, именно над этими картинами Джексон и Риверс (как актер) уже работали вместе.

За работу над фильмом Кинг-Конг Кристиан получил премию в области искусства За лучшие визуальные эффекты.

Очевидно, что фильм поставил себе достаточно высокую планку. Но дотянулся ли он к ней?

Бюджет фильма – 100 млн долларов, большая часть из которых пошла на спецэффекты и декорации. Действительно, дизайнеры постарались на славу и до мелочей проделали постапокалиптические города. Хотя иногда деталей было так много, что взгляд слишком рассеивалса, а сосредоточиться на общей картине становилось трудно.

Глядя на спецэффекты, понимаешь, на что пошли средства – качество и масштаб. Однако, опять же, здесь важно не переусердствовать. Ты просто устаешь от такого количества всего.

Операторская работа получилась довольно удачной. Хорошо показаны как общие планы, так и крупные.

Местами закрадывались мысли о другом фильме – Дивергент. Мир, переживший глобальную войну, человечество, разделенное на фракции, не слишком дружеские отношения этих фракций. То есть, у картин подобный набор основных элементов. А вообще, замысел фильма интересный.

Актерский состав

Главную роль сыграл ирландец Роберт Шиэн. Самая известная роль – Нейтан в телесериале Отбросы. Актеру хорошо удалось передать образ работника Лондонского музея, которому не хватает приключений.

Женскую роль взяла на себя Гера Гильмар (Демоны Да Винчи). Иногда актриса немного переигрывала, но в общем, справилась неплохо.

Среди других выделились также Стивен Лэнг (Аватар) и Хьюго Уивинг (Матрица, Властелин Колец, Хоббит). Их игра порадовала. Сталкер Шрайк в исполнении Лэнга вызвал противоречивые эмоции. Сначала он настраивает зрителя негативно, а затем вызывает сочувствие.

Общие впечатления

Фильм получился довольно неплохим. Из плюсов – операторская, режиссерская работы, замысел (хотя, здесь, видимо, нужно поблагодарить автора романа), актерская игра, уместный юмор.

Минусы – предполагаемый сюжетный поворот (тайна связей между персонажами разгадана с первой фразы), пафосная музыка, огромное количество деталей.

Если вы сторонник научной фантастики, то вам сюда, а если нет – придите полюбоваться красивыми кадрами, особенно финальными. В любом случае, смотрите или нет, решать только вам.

Режиссура: 9/10

Актерская игра: 9/10

Монтаж: 9/10

Саундтрек: 8/10

Среднее: 8,5 / 10

Анастасия Дячкина

Фото: Планета кино