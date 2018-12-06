Сегодня появился список из топ-10 самых популярных видео, которые смотрели жители Украины в Youtube.

В Youtube опубликовали список из самых просматриваемых видео в Украине в 2018 году.

Среди украинцев продолжает преобладать комедийный контент, а потому на первых строчках оказался фильм DZIDZIO Контрабас и первая серия сериала Школа.

Всего список из десяти самых популярных видео выглядит следующим образом:

Школа. 1 серія;

DZIDZIO Контрабас (FULL HD);

Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV;

ПРЕМЬЕРА КЛИПА VIKI SHOW – Просто /// Вики Шоу;

Юрий Ткач – Я і Сара – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон;

Фиксики – Окно / Fixiki;

Шкура, алкаш, барыга – Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018;

Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc – Шоу Лучше Всех;

Руки Мыть Нужно Каждый День – Детские песни – Развивающие мультфильмы для детей;

Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая.

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В первую тройку популярных музыкальных видео попали клип на песню группы KAZKA Плакала, Время и Стекло – ТОП, а также #2Маши – Босая.

К слову, 13 ноября в Украине начали работать сервисы аудиостриминга YouTube Music и YouTube Premium.