PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Что смотрели украинцы в 2018: самые популярные видео в Youtube/

Что смотрели украинцы в 2018: самые популярные видео в Youtube

Сегодня появился список из топ-10 самых популярных видео, которые смотрели жители Украины в Youtube.

В Youtube опубликовали список из самых просматриваемых видео в Украине в 2018 году.

Среди украинцев продолжает преобладать комедийный контент, а потому на первых строчках оказался фильм DZIDZIO Контрабас и первая серия сериала Школа.

Всего список из десяти самых популярных видео выглядит следующим образом:

  • Школа. 1 серія;
  • DZIDZIO Контрабас (FULL HD);
  • Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV;

  • ПРЕМЬЕРА КЛИПА VIKI SHOW – Просто /// Вики Шоу;
  • Юрий Ткач – Я і Сара – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон;
  • Фиксики – Окно / Fixiki;
  • Шкура, алкаш, барыга – Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018;
  • Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc – Шоу Лучше Всех;
  • Руки Мыть Нужно Каждый День – Детские песни – Развивающие мультфильмы для детей;
  • Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая.

Читайте: Топ-10 самых высокооплачиваемых видеоблогеров YouTube

В первую тройку популярных музыкальных видео попали клип на песню группы KAZKA Плакала, Время и Стекло – ТОП, а также #2Маши – Босая.

К слову, 13 ноября в Украине начали работать сервисы аудиостриминга YouTube Music и YouTube Premium.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка