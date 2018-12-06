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В Киеве появился новый праздник

В Киеве появился новый праздник – День соседа. Отмечать его будут ежегодно в третью субботу мая.

В Киеве будут ежегодно отмечать День соседа, передает пресс-служба КГГА.

Примером для столичного праздника стал Европейский день соседа, который отмечают во многих странах Евросоюза. Дата празднования совпадает с датой Дня Европы в Украине.

В этот день горожане самостоятельно организовывают праздничные мероприятия возле своих домов, устраивают пикники, ярмарки и концерты.

Первый День соседа отметили в Париже в 1999 году.

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Целью праздника стала борьба с негативным социальным явлением – одиночество в большом городе.

По словам депутата Киевсовета Людмилы Костенко, суть праздника гораздо глубже: люди организовываются и устраивают, к примеру, совместные домашние детские сады, помогают малообеспеченным соседям, решают проблемы с трудоустройством.

За введение праздника в столице проголосовали 86 депутатов.

Напомним, на Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней.

Фото: kmr.gov.ua.

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