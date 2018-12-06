Сезон горнолыжных курортов набирает обороты, поэтому Факты ICTV подготовили для вас рекомендации, как выбрать снаряжение в прокате и где покататься в столице, пока вы не поехали куда-то в отпуск.

Скорость обучения зависит в большой степени от снаряжения, которое вы выбираете.

Сноубординг в последнее время активно набирает популярность. К Олимпийским играм его включили в 1994 году, поэтому этот вид спорта сравнительно молод. Катание на сноуборде вызывает бурю адреналина в крови независимо от того, новичок вы или опытный пользователь.

Мы собрали ряд советов:

На выбор доски влияет вес райдера.

Нужно определиться где и как вы будете кататься. Есть несколько стилей:

фристайл (freestyle) – выполнение трюков, катание в халф-пайп (рампа из снега); фрирайд (freeride) – катание без ограничений – обычный спуск, прыжки или спуск с горы; фрикарва (freecarve) – это скоростной спуск с горы, где основная цель – крутые резаные повороты; аll mountain — там все.

Доски отличаются по форме и жесткости

Начинающим следует выбирать мягкую доску, она плавно движется на трассе, поэтому вы сможете допустить больше ошибок без негативных последствий. Мягкие сноуборды используют те, кто предпочитает фристайл и фрирайд. С нарастанием навыков вы перейдете к жестким доскам.

Жесткие сноуборды существуют двух видов:

доски для фрикарва, то есть для катания вне трассы по ухоженным склонам гор; спортивные доски (для слалома).

Важную роль при выборе сноуборда играет форма

дооска для фристайла имеет форму twin-tip. У нее оба конца одинаково закруглены и имеют одинаковую длину;

имеет форму У нее оба конца одинаково закруглены и имеют одинаковую длину; доска для фрирайда имеет направленную форму directional : у нее один нос длиннее другого, она предназначена только для катания в сноу-борд парке;

имеет направленную форму : у нее один нос длиннее другого, она предназначена только для катания в сноу-борд парке; универсальные доски All-Mountain, на которых можно кататься на абсолютно любом рельефе: как на трассе, так и в сноупарке или в халф-пайпе, они предназначены как для фристайла, так и для фрирайда. У них разная длина передней и задней части, и при этом маленькая жесткость.

Материал скользящей поверхности

От него напрямую зависит, насколько качественно вы будете разгоняться и какую максимальную скорость сможете развить на сноуборде.

Графитовая поверхность. Самая быстрая и наиболее скользкая. Надо отметить, что есть недостаток – она слишком мягкая, поэтому очень быстро становится непригодной. Этот материал очень дорогой поэтому используется для наилучших досок. Полиэтилен с добавлением графита. Это самый распространенный вид скользящей поверхности, так как имеет неплохие скользящие свойства и длительный эффект. Полиэтилен – самый дешевый вариант. Такой вид скользяка очень долго держится, но скоростные показатели ниже, чем в первых двух.

Не забывайте регулярно обслуживать сноуборд. Наносить парафин нужно практически перед каждым выходом на склон. При соблюдении этого правила катания всегда будет приносить много хороших ощущений и уверенности. Ранее мы писали, как выбрать другую экипировку для катания на сноуборде.

Где кататься в Киеве

В столице есть горнолыжный комплекс Протасов Яр, с открытием которого сотни любителей покататься на лыжах и борде спешат испытать трассу, как только выпал снег.

Протасов Яр расположен почти в центре Киева, поэтому добраться очень легко из любой точки города. Это также база олимпийской подготовки сборных Украины по горнолыжному спорту и сноубордингу.

Здесь есть четыре трассы:

150 м – детская обучающая трасса;

275 м (с перепадом высот 60 м) – для начинающих (лыжников и сноубордистов);

(лыжников и сноубордистов); 500 м с перепадом высот 60-80 м) – комбинированная трасса для тех, кто совершенствует навыки катания на горных лыжах и сноубордах;

для тех, кто совершенствует навыки катания на горных лыжах и сноубордах; 320 м (с перепадом высот 80 м) – эта трасса сертифицирована Международной федерацией горнолыжного спорта (FIS) – для спортсменов и опытных любителей.

График работы можно отследить на сайте.

Из интересного здесь предлагают ночные катания, которые происходят еженедельно, в ночь с субботы на воскресенье. Это – отличный вариант для активного отдыха после тяжелой рабочей недели!

График работы: с 22.30 до 04.00, ресторан работает до 5.00 утра.

Стоимость пропуска на ночное катание:

безлимитное пользование подъемниками и выход на снег – 300 грн. (с учетом залога за карту);

после 02.00 – с безлимитным пользованием подъемниками и выходом на снег – 150 грн. (с учетом залога за карту).

Здесь вы сможете арендовать все горнолыжное снаряжение, воспользоваться услугами инструктора и просто отдохнуть весь день или ночь.

Goloseev Ski Park — зимний развлекательный комплекс для всей семьи в экологически чистой зоне Голосеевского парка. Комплекс включает в себя:

самый длинный горнолыжный склон в Киеве с вытяжкой (500 м);

лыжную школу;

прокат снаряжения;

сноутюбинг;

фуд-корт;

зону отдыха.

Здесь также есть ночные катания в пятницу и субботу с 23.00 до 04.00.

Режим работы: понедельник: 14.00 — 22.00. Вторник – воскресенье: 10.00 — 22.00.

Также здесь вы сможете взять снаряжение в прокате.

Комплекс Вышгора находится не в Киеве, однако сюда регулярно ездят маршрутки от станции Героев Днепра и от площади Шевченко.



Уникальное по красоте место, в котором расположена Вышгора. Живописные пейзажи на склонах Киевского водохранилища привлекают к комплексу тысячи туристов и отдыхающих из разных мест.

Индивидуальное занятие с инструктором от 130 грн. Есть кафе, медпункт, мастерская по обслуживанию лыж и сноубордов. При желании можно поселиться в отеле или в окрестностях.

Есть три трассы:

первая – длиной в 220 м;

вторая – 350 м;

третья – для сноутюбинга.

Хорошо подготовленная трасса, освещение, и небольшое количество отдыхающих, это то, что нужно тем, кто любит ночные катания (с 23.00 до 04.00), следите за расписанием.

Также среди других развлечений на Вышгоре можно покататься на снегоходах, квадроциклах, поиграть в пейнтбол. Иногда здесь происходит своеобразный фестиваль соревнования по джиббинга.

Отпуск никто не отменял, поэтому предлагаем подборку самых популярных горнолыжных курортов Украины. Мы узнали, сколько стоит отдых в украинских Карпатах и в каких городах стоит остановиться.

Фото: gora.com.ua, goloseevskipark, vishgora

София Телишевская