Накануне новогодних праздников все начинают активно украшать дом и покупать все необходимое. Стоит ответственно подойти к выбору елки, украшений, осветительной техники, пиротехники и бенгальских огней.

Как правильно и безопасно организовать свой праздник рассказали в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева.

Как выбрать елку

Если вы хотите купить искусственную елку, то желательно, чтобы на ней была информация о производителе, представителе производителя на Украине, дату изготовления, противопожарной пропитки, инструкция по эксплуатации, возрастные ограничения, условия эффективного и безопасного использования. Кроме того, она должна быть оборудовала прочным каркасом, а при прикосновении не должна осыпаться.

Обратите внимание на качество материалов елки, они не должны вызывать отравления.

Как выбрать гирлянду

Покупая гирлянду, попросите у продавца сертификат соответствия или декларацию о соответствии. Эти документы могут помочь убедиться в безопасности изделия.

Нагрев шнуров к гирлянд, мигание лампочек, искрение – говорят о ненадлежащем качестве приобретаемой продукции.

– Подключение гирлянд к сети должно выполняться только с помощью штепсельных соединений, – отметили в Госпродпотребслужбе Киева.

Украшения для елки

Елочные украшения обязательно должны иметь заключение государственной санитарно эпидемиологической экспертизы. Их лучше не покупать на стихийных рынках, где вам не могут предложить необходимые документы. Ведь это влечет за собой определенные угрозы: острые углы или мышьяк в составе.

Как выбрать пиротехнику

Запомните, что пиротехнические средства запрещено продавать без специального разрешения.

Стоит покупать пиротехнику только в магазинах, которые могут обеспечить качественный товар и его правильное хранение.

Кроме того, когда покупаете фейерверки, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

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К слову, в Киеве главная новогодняя елка Украины появится 19 декабря на Софийской площади.

Фото: Dreamstime.com, unsplash.